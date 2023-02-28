Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.

"З ініціативи і на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни", - написав Павелко.

Він звернув увагу, що в умовах повномасштабної війни в Україні працюють театри, кінотеатри та концертні зали.

"То чому обмежена кількість глядачів не може переглядати футбольний матч? Звичайно варіанти допуску вболівальників розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації та правоохоронців", - пояснив Павелко.

Після відновлення спортивних змагань в Україні під час повномасштабної війни, вболівальникам не дозволили перебувати на трибунах.