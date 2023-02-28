УАФ домовляється з Мінмолодьспорту та ОВА про повернення глядачів на трибуни
УАФ попросила дозволу в Мінмолодьспорту та обласних військових адміністрацій про дозвіл вболівальникам відвідувати футбольні матчі
Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.
"З ініціативи і на прохання клубів УАФ зараз веде діалог з Міністерством молоді і спорту та обласними військовими адміністраціями щодо реалізації можливості обмеженого допуску вболівальників на трибуни", - написав Павелко.
Він звернув увагу, що в умовах повномасштабної війни в Україні працюють театри, кінотеатри та концертні зали.
"То чому обмежена кількість глядачів не може переглядати футбольний матч? Звичайно варіанти допуску вболівальників розглядаються лише на тих стадіонах, де для цього є відповідні умови, зокрема, достатня кількість місць в укриттях. Крім того, реалізація цієї ідеї можлива виключно за умови отримання клубом-організатором матчу дозволу відповідної обласної військової адміністрації та правоохоронців", - пояснив Павелко.
Після відновлення спортивних змагань в Україні під час повномасштабної війни, вболівальникам не дозволили перебувати на трибунах.
- 27 лютого матчем між "Олександрією" та "Металістом 1925" поновився чемпіонат України.
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