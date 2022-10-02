Це відео опублікувала Державна прикордонна служба України

Прикордонники України записали відеозвернення як до вже мобілізованих російських чоловіків, так і тих, хто підлягає мобілізації, з порадою зробити все, щоби не потрапити на війну проти України.

Вони нагадали, що втрати російської армії у цій війні стрімко зростають. Але росіяни мають вибір. Вони можуть повернутися додому в чорному мішку або уникнути мобілізації чи здатися в полон.

"Громадяни Росії, ваша "спеціальна військова операція на три дні" затяглася, - йдеться у відеозверненні. - І ваш бункерний лідер оголосив утилізацію, вибачте, мобілізацію. Але за сім місяців війни ви мали зрозуміти, що ми не віддамо вам ні метра нашої землі. 60 тисяч ваших співвітчизників успішно удобрюють український чорнозем і скільки би м'яса ще не потрапило до України, це вже нічого не змінить. Пам'ятаєте, як у день "побєдобєсія" ви виходили з гаслом "Можемо повторити"? Що ж, тепер у вас є така можливість. Але у нас для вас погана новина – з великою ймовірністю ви повернетеся додому в чорному пакеті. Але є і хороша – ваша дружина, мати чи батько отримають білу "Ладу". Є й інший варіант – уникайте мобілізації, чи здавайтеся в полон, вибір за вами".

На сайті йдеться, що вперше і востаннє українські прикордонники звернулися до росіян на своєму інтернет-ресурсі російською мовою

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