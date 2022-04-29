Повідомляв окупантам дані бійців АТО/ООС і проукраїнських місцевих посадовців: у Новоайдарі знайшли вбитим колаборанта Шароградського, - українська розвідка

Про це повідомило ГУР МО.



"В тимчасово окупованому смт Новоайдар (Луганська область) 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі", - зазначили в розвідці.



До початку війни він був "професійним громадським діячем". Павло Шароградський очолював Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" і заснував ГО "Новоайдарська січ". Він не мав бізнесу й високодохідної роботи, але представляв себе як добре забезпечену людину.



Після окупації Новоайдару заппропонував росіянам свої послуги та надавав їм інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин, співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.



Колаборанта викрали зі Щастинської РДА під час його "наради" з людьми в балаклавах і російській військовій формі. Щодо Павла Шароградського порушили кримінальну справу про держзраду. Зараз з'ясовують обставини, причини та мотиви події.

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