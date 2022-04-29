Повідомляв окупантам дані бійців АТО/ООС і проукраїнських місцевих посадовців: у Новоайдарі знайшли вбитим колаборанта Шароградського, - українська розвідка
У Новоайдарі на Луганщині знайшли застреленим колаборанта Павла Шароградського, якого викрали 25 квітня
Про це повідомило ГУР МО.
"В тимчасово окупованому смт Новоайдар (Луганська область) 25 квітня зник місцевий колаборант Павло Шароградський. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі", - зазначили в розвідці.
До початку війни він був "професійним громадським діячем". Павло Шароградський очолював Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" і заснував ГО "Новоайдарська січ". Він не мав бізнесу й високодохідної роботи, але представляв себе як добре забезпечену людину.
Після окупації Новоайдару заппропонував росіянам свої послуги та надавав їм інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин, співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.
Колаборанта викрали зі Щастинської РДА під час його "наради" з людьми в балаклавах і російській військовій формі. Щодо Павла Шароградського порушили кримінальну справу про держзраду. Зараз з'ясовують обставини, причини та мотиви події.
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