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Повінь після підриву дамби Каховської ГЕС зруйнувала укріплення РФ на березі Дніпра, - ISW

8 червня, 2023 четвер
05:59
Війна з Росією Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина

Повінь зруйнувала багато російських польових укріплень на першій лінії, які російські військові мали намір використовувати для захисту від українських атак

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України.

"Повінь сильно порушила підготовлені російські оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро – особливо це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що український штаб, створений з ліквідації наслідків руйнування дамби, повідомив, що станом на 7 червня частково або повністю підтопленими є 29 населених пунктів, з яких 19 знаходяться на підконтрольній Україні території та 10 – на окупованій Росією території.

"Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на західному (правому березі) Херсона. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя і міни вибухають у паводковій воді", - пишуть в Інституті.

Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо, однак, стверджував, що знищення ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування України через річку.

"Оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росії першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, також невідома", - додали в ISW.

  • Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
  • 7 червня Білий дім заявив, що Каховської ГЕС була під контролем Росії, тому саме вона несе відповідальність за руйнування.
  • Глава МЗС Ізраілю Елі Коен також однозначно заявив, що до підриву Каховської ГЕС причетна Російська Федерація.

Херсонщина
наступ ЗСУ
Каховська ГЕС
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