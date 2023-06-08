Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки на півдні України.

"Повінь сильно порушила підготовлені російські оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро – особливо це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що український штаб, створений з ліквідації наслідків руйнування дамби, повідомив, що станом на 7 червня частково або повністю підтопленими є 29 населених пунктів, з яких 19 знаходяться на підконтрольній Україні території та 10 – на окупованій Росією території.

"Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити. Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу Херсона та інших населених пунктів на західному (правому березі) Херсона. Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя і міни вибухають у паводковій воді", - пишуть в Інституті.

Окупаційний голова Херсонської області Володимир Сальдо, однак, стверджував, що знищення ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування України через річку.

"Оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росії першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, також невідома", - додали в ISW.