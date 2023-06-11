Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 ворожих дронів
Вночі 11 червня Повітряними силами ЗСУ було знищено 6 іранських безпілотників Shahed-136/131
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
Зазначається, що було атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.
Також, за попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" силами протиповітряної оборони було знищено шість іранських ударних дронів.
- Раніше повідомлялось, що 11 червня сили повітряного командування "Схід" знищили три ворожі шахеди, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину.
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