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Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 ворожих дронів

11 червня, 2023 неділя
09:52
Війна з Росією Шахед

Вночі 11 червня Повітряними силами ЗСУ було знищено 6 іранських безпілотників Shahed-136/131

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

Зазначається, що було атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

Також, за попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" силами протиповітряної оборони було знищено шість іранських ударних дронів.

  • Раніше повідомлялось, що 11 червня сили повітряного командування "Схід" знищили три ворожі шахеди, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину.
втрати окупантів
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