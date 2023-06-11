Повітряні сили ЗСУ вночі знищили 6 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

Зазначається, що було атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

Також, за попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" силами протиповітряної оборони було знищено шість іранських ударних дронів.