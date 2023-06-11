ЗСУ на Дніпропетровщині знищили три ворожі шахеди
Вночі 11 червня сили повітряного командування "Схід" знищили три ворожі шахеди, які росіяни спрямували на Дніпропетровщину
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цієї ночі оборонці з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожим безпілотникам. Мінуснули одразу три "шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окрім дронів ворог скерував на область артилерію. Удари прийшлися по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, обійшлося без жертв.
- 9 червня окупанти били по Нікопольщині, обстрілювали з важкої артилерії Марганецьку громаду та Нікополь. У місті поранений 30-річний чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе