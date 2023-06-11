ЗСУ на Дніпропетровщині знищили три ворожі шахеди

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі оборонці з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожим безпілотникам. Мінуснули одразу три "шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окрім дронів ворог скерував на область артилерію. Удари прийшлися по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, обійшлося без жертв.