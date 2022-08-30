Про це інформують в телеграмі Повітряні сили Збройних сил України.

"29 липня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться в повідомленні.

Крім того, авіація Повітряних сил понад 15 групових авіаударів завдала по позиціях рашистів на різних напрямках: "Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів".