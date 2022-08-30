English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували три російські безпілотники та керовану авіаційну ракету

Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували три російські безпілотники та керовану авіаційну ракету

30 серпня, 2022 вiвторок
13:53
війна з Росією ЗСУ збили безпілотник

Учора українські захисники з Повітряних сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати армії РФ і одну керовану ракету "повітря-поверхня"

Про це інформують в телеграмі Повітряні сили Збройних сил України.

"29 липня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться в повідомленні.

Крім того, авіація Повітряних сил понад 15 групових авіаударів завдала по позиціях рашистів на різних напрямках: "Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів".

  • Українські військові протягом 24 серпня збили чотири російських безпілотники, які намагались розвідати дислокацію Збройних сил.
  • Упродовж 26 серпня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили російський вертоліт і три безпілотні літальні апарати ворога.
  • Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали - близько 47550 окупантів, 1954 танки та 282 реактивні системи залпового вогню.
  • Уранці 30 серпня поблизу Одеси літав БПЛА російської армії. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували "шпигуна" рашистів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

військові
ППО
ЗСУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
Читайте також:
путін, шойгу
29 серпня, 2022 понедiлок
Британська розвідка дізналася, як покарали Шойгу за невдачі у війні з Україною
Путін
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Кошовий і Пікалов
Автор Богдан-Олег Горобчук
29 серпня, 2022 понедiлок
Чому Зеленський героїзує Кошового і 7 людей з “1+1”
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.29
  • EUR
    Купівля 39.42
    Продаж 40.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
30 серпня
14:13
школа біженці
У Києві в очному форматі навчатимуться 138 тис. школярів
14:06
ВМС ЗСУ за добу знищили склад, техніку та понад 10 окупантів
Воїни Військово-Морських сил ЗСУ минулої доби знищили склад, техніку та понад десяток окупантів
14:00
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни умисно обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС, - Подоляк
13:57
Himars
РФ витрачає ракети "Калібр" для ударів по дерев'яних муляжах HIMARS, - Washington Post
13:55
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
"Зберігайте інформаційну тишу": влада звернулася до мешканців Херсонщини на тлі повідомлень про контрнаступ
13:45
Присвятив відео загиблому побратиму: український авіатор показав, як виглядає бойова робота винищувача МіГ-29
13:39
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 43 цивільні об'єкти
13:39
на фото: судно
В африканський порт Джибуті прибуло перше судно з українським зерном для мешканців Ефіопії
13:30
Стремоусов
Колаборант Стрємоусов утік з Херсона у Воронеж, - активіст Стерненко
13:18
на фото: судно KARTERIA
"Зернова ініціатива": з українських портів вийшло 6 суден зі 183 тис. тонн агропродукції
13:09
авто
У Мелітополі партизани підірвали місце відпочинку окупантів, де було 5-6 авто російської спецслужби, - мер
13:09
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін зателефонував Лукашенку в день народження, аби обговорити війну в Україні
13:07
Капітан Олексій Скоріков
Українські воїни "демілітаризували" капітана російської армії Олексія Скорикова, - офіцер ЗСУ Штефан
12:57
Ексклюзив
Євросоюз
Спеціальна військова місія для ЗСУ стала б важливим сигналом від ЄС, який прагне посилити політику в сфері оборони, - журналіст Хотин
12:35
окупанти Мелітополь
Морги в тимчасово окупованому Мелітополі переповнені тілами російських загарбників
12:28
Ексклюзив
Валерій Чалий
Захід досі хоче зупинити Росію, але не перемоги України, - дипломат Чалий
12:27
Оновлено
СБУ ідентифікувала катів з РФ, які знущалися над киянином
Роздягали та закопували в холодний ґрунт мешканця Київщини: російським військовим повідомили про підозру
12:14
Стати №1 у світі за розвитком military-tech: в Україні відбувся перший міжнародний Drone Hackathon
12:14
Місія МАГАТЕ
До Києва прибули члени місії МАГАТЕ, які мають відвідати ЗАЕС, - CNN
12:05
на фото: кореспондент Весько
Одягав футболку з написом "Вежливые люди": власкор "Ради" на Луганщині Артем Весько отримав держнагороду
11:55
Оновлено
Харків обстріл
Окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії, у місті пожежа, є загиблі та поранені
11:46
на фото: марки
Укрпошта перенесла випуск благодійної марки з псом Патроном на 1 вересня
11:28
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС не стане абсолютно безпечним об'єктом, коли її зупинять, - ексміністр енергетики Оржель
11:27
російський безпілотник
На Одещині ППО ліквідувала ворожий дрон-шпигун
11:20
Жадан
"Жадан і собаки" вирушили у тур Європою на підтримку добробату "Хартія"
11:13
зерно хліб пшениця елеватор
Наказав вивезти 140 тис. тонн українського зерна до окупованого Криму й РФ: псевдомеру Енергодара повідомили про підозру
11:11
Заслуженою юристкою України стала Лідія Москвич, яка  "правильно" провела конкурс з обрання директора ДБР – Центр протидії корупції
11:11
Віталій Кім
"Відновлення Херсонщини в нас незабаром": Кім закликав волонтерів активніше допомагати ЗСУ
11:08
Toyota
Виробництво Toyota скорочується четвертий місяць поспіль через вплив епідемії коронавірусу в Китаї
11:03
Мевлют Чавушоглу
Анкара підтримує Україну суттєвіше, ніж більшість інших країн НАТО, - очільник МЗС Туреччини
11:02
Прем’єра у листопаді: з’явився трейлер українського фільму "Клондайк" про війну з РФ та катастрофу МН17
10:55
Херсон
У Херсоні від ранку чутно вибухи, в області оголошено повітряну тривогу
10:50
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 24–30 серпня
10:27
Сауль Альварес
Найбагатший боксер світу назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро на чорному ринку 30 серпня
10:14
Науковці отримали найдетальніше фото "фабрики зірок" у центрі Чумацького Шляху
10:14
Ексклюзив
Олексій Ковальов
Колаборанти хочуть тікати з окупованих територій, але немає куди, - експерт-міжнародник Данилов
10:03
Перехоплена розмова російських окупантів
"У нас уже ничего не осталось": ЗСУ взяли в кільце окупантів на Харківщині, - перехоплення
10:02
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Дії ДБР щодо генерала Кривоноса несуть розкол у суспільство, - Згурець
09:56
Інфографіка
втрати ворога
РФ втратила 450 солдатів, дві системи ППО й гелікоптер за добу, - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV