Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували три російські безпілотники та керовану авіаційну ракету
Учора українські захисники з Повітряних сил ЗСУ знищили три безпілотних літальних апарати армії РФ і одну керовану ракету "повітря-поверхня"
Про це інформують в телеграмі Повітряні сили Збройних сил України.
"29 липня підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться в повідомленні.
Крім того, авіація Повітряних сил понад 15 групових авіаударів завдала по позиціях рашистів на різних напрямках: "Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів".
- Українські військові протягом 24 серпня збили чотири російських безпілотники, які намагались розвідати дислокацію Збройних сил.
- Упродовж 26 серпня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили російський вертоліт і три безпілотні літальні апарати ворога.
- Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали - близько 47550 окупантів, 1954 танки та 282 реактивні системи залпового вогню.
- Уранці 30 серпня поблизу Одеси літав БПЛА російської армії. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували "шпигуна" рашистів.
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