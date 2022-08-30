РФ втратила 450 солдатів, дві системи ППО й гелікоптер за добу, - Генштаб ЗСУ
Орієнтовні втрати Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 47550 окупантів, 1954 танки та 282 реактивні системи залпового вогню
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 47 550 (+450) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1954 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од.
- артилерійських систем – 1079 (+19) од.
- РСЗВ ‒ 282 (+3) од.
- засобів ППО ‒ 151 (+2) од.
- літаків – 234 (+0) од.
- гелікоптерів – 204 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 847 (+3)
- крилатих ракет ‒ 196 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3217 (+29) од.
- спеціальної техніки ‒ 103 (+2)
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
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