РФ втратила 450 солдатів, дві системи ППО й гелікоптер за добу, - Генштаб ЗСУ

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали:

особового складу ‒ 47 550 (+450) осіб ліквідовано

танків ‒ 1954 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од.

артилерійських систем – 1079 (+19) од.

РСЗВ ‒ 282 (+3) од.

засобів ППО ‒ 151 (+2) од.

літаків – 234 (+0) од.

гелікоптерів – 204 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 847 (+3)

крилатих ракет ‒ 196 (+0)

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3217 (+29) од.

спеціальної техніки ‒ 103 (+2)

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

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