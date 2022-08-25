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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ збили 4 ворожих безпілотники

25 серпня, 2022 четвер
05:43
війна з Росією

Українські військові протягом 24 серпня збили чотири російських безпілотники, які намагались розвідати дислокацію Збройних сил

Про це повідомляє Повітряне командування "Центр" і ОК "Північ.

Військові збили по одному дрону у Сумській і Черкаській областях. Ще два безпілотники "приземлили" у Чернігівській області.

Окупанти 24 серпня обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей вісім разів.

Сумська область

Росіяни почали обстрілювати північ Сумської області з 09:00. Спершу було три прильоти з міномету по території Зноб-Новгородської громади. Близько 10:00 год сталося сім вибухів у районі Бачівська Шосткинського району. Вогонь вели зі ствольної артилерії з російської Некислиці.

О 12:00 було п’ять вибухів знову у Зноб-Новгородській територіальній громаді, ймовірно з міномету 82 мм. А близько 15:00 розпочався обстріл Есманської територіальної громади: три прильоти зі ствольної артилерії та один снаряд, який, ймовірно, не здетонував. Обстріл вівся зі сторони російського Троєбортного.

Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Чернігівська область

Близько 09:00 було чотири вибухи у Новгород-Сіверському районі. Обстріл вівся з самохідних артилерійських установок із російського населеного пункту Случевськ. З 10:15 зафіксовано ще сім вибухів у районі Семенівської територіальної громади. Стріляли з російської Ломаковки.

Об 11:40 було вісім приходів з міномету 120 мм у районі населеного пункту Гірськ Корюківського району.

О 16:00 було 12 вибухів у район населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району, ймовірно стріляли зі ствольної артилерії. У результаті атаки сталася пожежа лісового масиву.

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Україна
Росія
Сумщина
Черкащина
Чернігівщина
безпілотник
Військові новини
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