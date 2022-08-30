Про це інформує в телеграмі Одеська міська рада.

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря", - йдеться в повідомленні.

Утім протиповітрянв оборона знищила російський безпілотний літальний апарат.

Українські військові протягом 24 серпня збили чотири російських безпілотники, які намагались розвідати дислокацію Збройних сил.

Упродовж 26 серпня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський вертоліт і три безпілотні літальні апарати ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали - близько 47550 окупантів, 1954 танки та 282 реактивні системи залпового вогню.

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