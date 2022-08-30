На Одещині ППО ліквідувала ворожий дрон-шпигун
Уранці 30 серпня поблизу Одеси літав БПЛА російської армії. Українські сили протиповітряної оборони ліквідували "шпигун" рашистів
Про це інформує в телеграмі Одеська міська рада.
"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря", - йдеться в повідомленні.
Утім протиповітрянв оборона знищила російський безпілотний літальний апарат.
- Українські військові протягом 24 серпня збили чотири російських безпілотники, які намагались розвідати дислокацію Збройних сил.
- Упродовж 26 серпня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський вертоліт і три безпілотні літальні апарати ворога.
- Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали - близько 47550 окупантів, 1954 танки та 282 реактивні системи залпового вогню.
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