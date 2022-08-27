Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів
Упродовж 26 серпня зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський вертоліт і три безпілотні літальні апарати ворога
Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил СЗУ.
"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня", – зазначено в повідомленні
Військові додають, що авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили й техніки окупантів.
- З 24 лютого до 27 серпня росіяни втратили в Україні 46 тис. військових вбитими, 1939 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе