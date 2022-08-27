Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів

Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил СЗУ.

"За добу 26 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено вертоліт (тип встановлюється) та три БпЛА оперативно-тактичного рівня", – зазначено в повідомленні

Військові додають, що авіація Повітряних Сил б’є по окупантах на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили й техніки окупантів.

З 24 лютого до 27 серпня росіяни втратили в Україні 46 тис. військових вбитими, 1939 танків, 234 літаки та 202 гелікоптери

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