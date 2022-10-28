Про це в Медіацентрі заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



"Москва вже просить ракети, де може. Серед союзників у них Іран та КНДР. Ракети "Іскандер" в них вже в дефіциті, запас вичерпали. Тому балістичні ракети намагаються отримати вже у своїх партнерів. Ними завдають удари вже лише по критичній інфраструктурі, вже навіть важливі військові об’єкти не цікаві ворогу. Розслаблятися не можна, але статистика показує, що ворог б’є по енергетиці. Наймасованіший удар за жовтень був 10 числа і вони не пожаліли 84 ракети, з них 55 ракет - Х-101 і Х-55, які найдорожчі на озброєнні", - сказав Ігнат.

Речник наголосив, що нині в російській армії спостерігається певний запас ракет Х-22, утім не зрозуміло, який їхній стан ракет і як точно вони будуть летіти.

Також у РФ в надлишку є ракети для зенітних ракетних комплексів С-300.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала 4,5 тис.ракетних ударів росіян.

Окупанти 26 жовтня завдали по Україні чотирьох ракетних і 18 авіаударів, 56 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

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