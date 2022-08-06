Повномасштабна війна РФ проти України: 361 дитина загинула, понад 702 дістали поранень
Росіяни вбили 361 дитину й поранили 702 за час повномасштабної війни проти України. Також вони пошкодили 2211 закладів освіти
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 6 серпня 2022 року більше ніж 1063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 361 дитина загинула та понад 702 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - наголосили в Офісі генпрокурора.
Дані не остаточні, адже в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 58, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
Під час російського обстрілу Миколаєва 5 серпня був поранений 13-річний хлопчик.
Стало відомо, що 28 липня в Чорнобаївці на Херсонщині окупанти поранили малолітнього хлопчика.
Також встановили, що 22 березня від російських обстрілів Ізюма на Харківщині отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик.
З'ясували, що 21 червня внаслідок ворожого вогню по Малих Приходах на Харківщині від отриманих тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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