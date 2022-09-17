Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

За час повномасштабної війни РФ проти України ДСНС здійснила понад 50 тис. виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів, урятувала майже 2 тис. людей, іще більш ніж 2 млн українців евакуювала.

"Під час виконання своїх обов’язків віддали власні життя 43 рятувальники, 144 отримали поранення, а восьмеро потрапили у полон до ворога", - наголосили в ДСНС.

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