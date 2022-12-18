Повномасштабна війна РФ проти України: 450 дітей загинули
Внаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні постраждали більш як 1313 дітей, 450 - загинули
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"Станом на ранок 18 грудня 2022 року більше ніж 1313 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 450 дітей загинуло та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості". - повідомили в пресслужбі генпрокурора.
Зазначається, що цифри не є остаточними - тиває збір даних у звільнених, тимчасово окупованих та населених пунктах, де ведуться бойові дії.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 34.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генерального прокурора.
- Нагадаємо, 16 грудня поінформували, що Росія викрала 40 дітей з Лисичанська і Сєверодонецька. Їх вивезли до Ставропольського краю.
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