Про це повідомив у телеграмі Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на заступницю голови комітету Верховної Ради з організації держвлади Олену Шуляк.

"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", - наголосила вона.

Олена Шуляк додала, що близько 220 тис. громадян надіслали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".

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