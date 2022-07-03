Повномасштабна війна РФ проти України: близько 800 тис. людей втратили житло
Росіяни зруйнували в Україні понад 15 млн квадратних метрів житла за час повномасштабної війни, залишивши близько 800 тис. людей без домівок
Про це повідомив у телеграмі Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на заступницю голови комітету Верховної Ради з організації держвлади Олену Шуляк.
"Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців. Найбільше пошкоджень житлового фонду - у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях", - наголосила вона.
Олена Шуляк додала, що близько 220 тис. громадян надіслали заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.
- З 19 квітня повідомити про пошкоджене внаслідок війни майно можна на порталі "Дія".
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