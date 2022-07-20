Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до 679
Окупанти вбили 353 дітей і поранили ще 679 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - 679", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продожують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.
У ніч на 20 липня на Дніпропетровщині окупанти гатили по Нікополю. Унаслідок цього було поранинено дітей віком 3, 5 і 15 років.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2185 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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