Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 1066 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 10 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 705", - наголоили ювенальні прокурори.

Інформація не остаточна, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях її продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 372, у Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.

У Миколаєві 10 серпня росіяни поранили 13-річну дівчинку.

в Авдіївці на Донеччині 8 серпня отримав поранення 16-річний хлопець.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 заклад освіти. З них 286 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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