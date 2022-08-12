Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 706
В Україні 361 дитина загинула, ще понад 706 постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 12 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 361. Зросла кількість поранених - понад 706", - наголосили ювенальні проокурори.
Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 372, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій - 40.
У Нікополі на Дніпропетровщині 10 серпня росіяни поранили 13-річну дівчинку.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 закладів освіти. З них 286 зруйновано повністю", - зауважили в Офісі генпрокурора.
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