Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у телеграмі.

Він нагадав, що щоранку о 9:00 в Україні починається загальнонаціональна хвилина мовчання на згадку про всіх загиблих внаслідок російського вторгнення. Також мер повідомив кількість загиблих мирних мешканців Слов'янська з 24 лютого.

"З 24 лютого у Слов'янську війна вбила 19 мирних жителів. За цей же час було поранено 74 особи", - наголосив Вадим Лях.

14 липня Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії, зазначив, що саме на Бахмутському та Слов'янському напрямках противник проводить найбільше обстрілів і веде спроби штурмових дій.

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