Повномасштабна війна РФ проти України: у Слов'янську окупанти вбили 19 цивільних, 74 поранили
У Слов'янську на Донеччині росіяни вбили 19 мирних мешканців і поранили 74 від початку повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях у телеграмі.
Він нагадав, що щоранку о 9:00 в Україні починається загальнонаціональна хвилина мовчання на згадку про всіх загиблих внаслідок російського вторгнення. Також мер повідомив кількість загиблих мирних мешканців Слов'янська з 24 лютого.
"З 24 лютого у Слов'янську війна вбила 19 мирних жителів. За цей же час було поранено 74 особи", - наголосив Вадим Лях.
- 14 липня Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії, зазначив, що саме на Бахмутському та Слов'янському напрямках противник проводить найбільше обстрілів і веде спроби штурмових дій.
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