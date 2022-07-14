Наразі головними напрямами наступу ворога будуть Бахмут та Слов'янськ, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Краматорськ та Слов'янськ знаходять у безпосередній близькості одне від одного і по суті є однією міською конгломерацією разом з навколишніми селами. З іншого боку - Бахмут, який вже став прифронтовим містом, бо поряд з лінією фронту. Відповідно, напрямки Бахмут та Слов'янськ є найбільш гарячими на Донбасі та ймовірно, що саме там ворог буде здійснювати свої спроби наступальних дій. На сьогодні всі сили нашої оборони максимально готуються, щоб зустрічати ворога, тому числі й на цих напрямках", - підкреслив офіцер батальйону "Свобода".

Андрій Іллєнко зауважив, що саме про найбільшу кількість обстрілів у цих напрямках за останню добу повідомляв в офіційному зведені Генштаб ЗСУ, також на цих двох напрямках були здійснені ворогом спроби штурмових дій, але успіху не мали.

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