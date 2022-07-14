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Головна війна з Росією Наразі головними напрямами наступу ворога будуть Бахмут та Слов'янськ, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
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Наразі головними напрямами наступу ворога будуть Бахмут та Слов'янськ, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

14 липня, 2022 четвер
10:10
війна з Росією Краматорськ Соледар Слов‘янська Сіверськ Бахмут карта бойових дій

Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії, зазначив, що саме на Бахмутському та Слов'янському напрямках противник проводить найбільше обстрілів та веде спроби штурмових дій

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Краматорськ та Слов'янськ знаходять у безпосередній близькості одне від одного і по суті є однією міською конгломерацією разом з навколишніми селами. З іншого боку - Бахмут, який вже став прифронтовим містом, бо поряд з лінією фронту. Відповідно, напрямки Бахмут та Слов'янськ є найбільш гарячими на Донбасі та ймовірно, що саме там ворог буде здійснювати свої спроби наступальних дій. На сьогодні всі сили нашої оборони максимально готуються, щоб зустрічати ворога, тому числі й на цих напрямках", - підкреслив офіцер батальйону "Свобода".

Андрій Іллєнко зауважив, що саме про найбільшу кількість обстрілів у цих напрямках за останню добу повідомляв в офіційному зведені Генштаб ЗСУ, також на цих двох напрямках були здійснені ворогом спроби штурмових дій, але успіху не мали.

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Слов'янськ
Бахмут
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