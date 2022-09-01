Повномасштабна війна РФ проти України: загинуло 380 дітей, іще понад 736 отримали поранення
Росіяни вбили 380 дітей, поранили 736 і пошкодили 2328 закладів освіти за час повномасштабної війни проти України
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Станом на ранок 1 вересня 2022 року більше ніж 1116 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
У Синельниківському районі Дніпропетровщини 31 серпня на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.
У Харкові 30 серпня під час російського артилерійського обстрілу дістала поранення 6-річна дівчинка.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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