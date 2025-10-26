Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Пояснюємо Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
Огляд

Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені

Юрій Мартинович
26 жовтня, 2025 неділя
16:45
Пояснюємо

Східне крило Білого дому, колись місце для офіційних прийомів, стало жертвою будівельних машин Трампа, який вирішив знести частину історичної споруди, щоб спорудити грандіозний танцювальний зал – свій "подарунок Америці"

Зміст

Поки будівельники продовжують роботу, американці сперечаються: чи це оновлення президентської резиденції, чи демонстрація надмірної влади однієї людини? Новий "ballroom" Трампа вже охрестили "залом честолюбства" іще до того, як у ньому пролунала перша музика. Детальніше про цю історію, розповість Еспресо. 

Історія Білого дому: від скромного особняка до символу влади

Білий дім, офіційна резиденція президентів США, – це не просто будівля, а жива хроніка американської нації. Збудований у 1792–1800 роках за проєктом ірландського архітектора Джеймса Гобана в неокласичному стилі, особняк спочатку займав лише 743 квадратних метри і слугував домом для другого президента США Джона Адамса. 

У 1814 році британські війська спалили його під час тодішньої війни, але Гобан відновив фасад, зберігши автентичність.

Білий дім після знищення британцями у 1814 році, фото: Вікіпедія

З того часу Білий дім все розширювався, відображаючи еволюцію президентської влади та американської потуги. 

Томас Джефферсон додав колонади на схід і захід, перетворивши крила на тераси для зручності. У 1902 році Теодор Рузвельт, прагнучи відокремити офіційні функції від родинного життя, зруйнував теплиці та побудував "тимчасове" західне крило (West Wing) – триповерхову структуру з офісами, де розмістився перший президентський кабінет (нині Roosevelt Room). Воно стало символом "розуму нації": тут працювали радники, кабінет і преса президента. У 1909 Вільям Тафт зробив його постійним, додавши відомий овальний кабінет.

Франклін Делано Рузвельт у 1934–1942 роках розширив West Wing другим поверхом, басейном і новим овальним кабінетом, а під час Другої світової війни – бункером.

Східне крило (East Wing), яке зруйнував Трамп, мало особливу історію. Зведене в 1902 році як "Східна тераса" для прийому гостей – із гардеробами та колонадами для карет – воно було головним входом для відвідувачів. У 1942 році, під час Другої світової війни, Елеонора Рузвельт, дружина президента, ініціювала реконструкцію. Тоді з’явився другий поверх з кінотеатром для родини. Тут розміщувалися кабінети законодавчих справ, військові офіси та бункер. 

Гаррі Трумен у 1948–1952 роках провів повну реконструкцію інтер'єру Білого дому, зберігши лише зовнішні стіни, бо будівля загрожувала обвалом. Ці зміни, хоч теж були суперечливі, завжди консультувалися з Конгресом і різними комісіями, до того ж вони були вимушені, щоб не втратити саму будівлю.

перебудова Білого дому за часів Трумена у середині ХХ століття, фото: Вікіпедія

З 1977 року, завдяки Розалін Картер, East Wing став "серцем" Білого дому – офіційною домівкою для першої леді, тобто її офісу та команди. Воно символізувало соціальну місію президентства, яка пов’язана з прийомами та благодійністю. 

Тут півстоліття була найбільша кімната Білого дому, котра вмішувала до 200 гостей.

Білий дім з висоти польоту, фото: Вікіпедія

Сучасні президенти теж любили залишати свій слід у Білому домі, але значно скромніший. Наприклад подружжя Обам посадили город у Білому домі, встановили баскетбольний майданчик і налаштували краще освітлення, щоб воно було достатньо яскравим для "виконання домашніх завдань їхніми дочками". Джо Байден мав менше часу на ремонт, але все ж таки замінив золоті штори Трампа в Овальному кабінеті на стриманіші, часів Клінтон та постелив новий килим. 

Однак Трамп вирішив підійти до цього з розмахом – не обмежився змінами інтер’єру (багато позолоти), а задумав збудувати цілий новий бальний зал, найбільший в історії Білого дому.

Ідея Трампа: від мрії до руйнування

фото: CNN

Ідея пишного президентського бенкетного залу в голові Трампа давно, адже ще в 2010 році, як приватний інвестор, він пропонував команді президента Обами профінансувати його, оцінюючи справу у 100 млн доларів. "Вони ставлять намети для державних вечер – це катастрофа!" – скаржився Трамп.

Однак ніхто серйозно не сприйняв ідеї  мільярдера, поки він не став лідером США.

У кінці липня цього року команда Трампа представила проєкт нового бального залу на території Східного крила, зазначивши, що будівництво відбуватиметься за приватні кошти і "не торкнеться основної будівлі". 

Сам Трамп заявив, що "ми вирішили, що потрібно знести існуючу структуру", оскільки "це буде найкращий варіант". Він у своєму стилі додав, що новий зал буде "одним із найкращих у світі".

проєкт будівництва, фото: Білий дім

Початкова ціна питання була у $200 млн, гроші дадуть приватні інвестори та "друзі Трампа", а за заявами адміністрації президента, не буде використано жодних державних коштів. Однак нещодавно кошторис зріс до $300 млн. 

Офіційно площа нової будівлі становитиме 8 360 кв. м (як футбольне поле), а це значно більше, ніж площа самої резиденції Білого дому (5,109 кв. м). Знову таки, початково говорилося, що будівля буде розрахована на 650 гостей, однак тепер Трамп каже про тисячу осіб. 

Загалом новий зал матиме розкішний дизайн із кришталевими люстрами та оздобленими колонами, великі простори для прийомів, державних вечер, а також місця для прийому іноземних лідерів. Він буде архітектурно в стилі Білого дому, також з куленепробивними вікнами та золотими акцентами, натхненними курортною віллою Мар-а-Лаго Трампа. 

За словами Трампа бальна зала буде з'єднана з основною будівлею Білого дому за допомогою "скляного моста".

внутрішнє оздоблення, фото: Білий дім

Всі роботи планують скінчити "задовго до кінця каденції Трампа", яка завершується у січні 2029 року. Наразі точної дати відкриття немає.

Цікаво, що у Трампа обіцяли "не чіпати" бічну частину, яка з’єднувала Східне крило з Білим домом, але вже все зруйнували разом з прилеглими територіями, включаючи сад Джекі Кеннеді, який з’явився тут у 1965 році.

Роботи із знесення Східного крила, які почалися у жовтні, викликали значну хвилю критики серед американців. 

Від обурення через знищення традицій до занепокоєння за демократію

фото: соцмережі

Білий дім традиційно називають "домом народу". Та критики наголошують, що проєкт демонструє прагнення однієї людини залишити власний слід – замість того, щоб служити символом держави й демократії. 

Історики й охоронці спадщини звертають увагу на те, що Східне крило було частиною історичної композиції Білого дому, і його демонтаж вважають руйнуванням значущої спадщини американської історії. Зокрема, колишній головний історик Білого дому сказав, що батьки-засновники були б "шоковані та обурені" змінами будівлі на "палац Трампа".

"Тепер вашу увагу привертатиме гігантська бальна зала, яка пам’ятатиме ім'я лише однієї людини. Вона затьмарить Білий дім та перетворить його на президентський палац", – сказав історик Едвард Ленгель.

Сам Трамп іронічно заявив, що не планує називати бальну залу Білого дому на свою честь. Однак чиновники вже називають нову будівлю "Бальною залою президента Дональда Дж. Трампа".

вигляд з супутника, фото: соцмережі

Масштаб нового залу, який значно більший за саму резиденцію, закономірно викликає подив у громадськості, мовляв, навіщо будувати новий палац". Інакше кажучи, чи не перетворюється Білий дім таким чином на приватну резиденцію сучасного олігарха-політика, який уявив себе королем?

"Це не його будинок. Це твій будинок. І він його руйнує", - лаконічно в адрес американців висловилася колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, яка розпочала цілу кампанію із мерчами навколо цього питання.

Також багато американських медіа зазначає, що демонтаж та реконструкція будівлі були розпочаті з обмеженою прозорістю, без повного погодження відповідних структур охорони пам’яток. Що, зрештою, є традиційно для Дональда Трампа.

Головна сторінка газети, де пише, що "Східне крило тепер лише спогад", фото: The Washington Post

Тим часом у соцмережах це "велике будівництво" по-американськи, вже обросло хвилею мемів – від "Зірки смерті Трампа" до нового "казино-готелю Трампа". 

фото: соцмережі

У підсумку дії Трампа вчергове показали його прагнення не стільки керувати країною та вирішувати глобальні справи, а скільки залишити після себе монумент власного "я" – символ епохи, де влада дедалі більше нагадує бренд, а демократія поступається місцем особистим амбіціям та симпатіям.

Читайте також: "Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Культура
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2025 п'ятниця
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
Вчені COVID-19
Автор Марія Науменко
25 жовтня, 2025 субота
Американські вчені розробили нову методику лікування раку за допомогою світла
Яна Суворова
Автор Зіновія Воронович
24 жовтня, 2025 п'ятниця
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
Київ
+9.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:16
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами Путіна
15:09
художній музей Лувр
Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
15:04
"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
14:31
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
14:20
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
14:05
OPINION
Московія сама себе побудувала як армію невільників
13:55
Генштаб, ЗСУ, фронт
Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів
13:54
стрілянина
В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених
13:37
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю
12:59
Ексклюзив
Статуя Свободи у США
Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
12:25
Інтерв’ю
Марсі Шор
"Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор
12:14
Дональд Трамп
Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
12:13
Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
12:00
OPINION
Звідки в Україні радянські "куми"
11:47
Ексклюзив
Покровськ
Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
10:46
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 90 зі 101 БПЛА
10:18
Сербія
Сербія заявила про готовність прийняти мирні переговори між Україною та РФ
10:02
OPINION
Ми катастрофічно не усвідомлюємо тяглості війни
09:57
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні 1200 БПЛА, більш ніж 1360 КАБів та понад 50 ракет, - Зеленський
09:14
Дональд Трамп
Трамп планує створити "Золотий флот" для протидії Китаю, - WSJ
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбувся 181 бій: найгарячіше на Покровському напрямку
08:07
Партизани "Атеш" завдали удару по логістиці окупантів у Криму
08:02
OPINION
"Тріада" Дмітрієва неприйнятна для України
07:30
Огляд
Від київських мрій до створення в США перших вертольотів: 53 роки тому не стало Ігоря Сікорського
07:26
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 4 танки, 18 бронемашин та 900 військових
01:38
Кетрін Конноллі
Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС
00:53
опалення
Взимку температура в квартирах буде +5, +10, ворог сподівається "зламати" нас щоб були підтримані його вимоги, - Сергій Флеш
00:14
Дональд Трамп
Трамп дав ХАМАСу 48 годин, щоб почати повертати тіла загиблих ізраїльських заручників
2025, субота
25 жовтня
23:43
Кирило Дмитрієв
Спецпосланець Путіна Дмитрієв заявив у США про "російське населення" в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV