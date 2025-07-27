Мандрівник з інших світів: що відомо про новий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS і чи несе він небезпеку людству

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Що таке міжзоряні об’єкти та скільки їх вже виявлено

1I/ʻOumuamua в уяві художника, фото: Вікіпедія

Міжзоряні об’єкти – це космічні мандрівники, які не прив’язані гравітаційно до жодної зірки й подорожують безкрайніми просторами міжзоряного простору по гіперболічних орбітах. Ці об’єкти, такі як комети, астероїди чи навіть блукаючі планети, є рідкісними гостями в нашій Сонячній системі, викликаючи неабиякий інтерес серед астрономів. Адже їхнє походження, склад і траєкторії можуть розкрити таємниці формування зірок, планет і навіть умов у ранньому Всесвіті.

Такі об’єкти рідкісні, адже їх складно виявити через величезні відстані та високу швидкість руху. Та коли вони з'являються, то швидко стають сенсаціями.

На сьогодні в нашій Сонячній системі вчені за час спостережень виявили та офіційно підтвердили лише три міжзоряні об’єкти:

1I/ʻOumuamua – відкритий у 2017 році, перший відомий міжзоряний об’єкт, який вирізнявся незвичайною сигароподібною формою та відсутністю кометної активності.

2I/Borisov – виявлений у 2019 році, міжзоряна комета з хвостом, що нагадує типові комети Сонячної системи.

3I/ATLAS – найновіший об’єкт, відкритий 1 липня 2025 року, який викликав бурхливі дискусії через свої аномальні характеристики.

Крім того, є припущення про два міжзоряні метеори (CNEOS 2014-01-08 та CNEOS 2017-03-09), які згоріли в атмосфері Землі, але їхнє міжзоряне походження ще потребує додаткового підтвердження.

Відкриття 3I/ATLAS

Можливий вигляд 3I/ATLAS, якщо це дійсно комета, фото: space.com

Тож, міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS, також відомий як C/2025 N1 (ATLAS), був виявлений 1 липня 2025 року за допомогою телескопа системи ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) у Ріо-Уртадо, Чилі.

Спочатку об’єкт отримав тимчасове позначення A11pl3Z, але після підтвердження його міжзоряної природи Міжнародний астрономічний союз (МАС) присвоїв йому позначення "3I" (третій міжзоряний об’єкт – "3 Interstellar") та назву ATLAS на честь телескопа, який його виявив.

Новий об’єкт увійшов у Сонячну систему з напрямку сузір’я Стрільця. Після виявлення астрономи по всьому світу почали аналізувати доступні знімки, щоб уточнити його траєкторію та властивості. Незвична орбіта одразу відкрила його міжзоряне походження.

Дані свідчать, що 3I/ATLAS є значно більшим за своїх попередників, які залітали до нас у гості. Оцінки діаметра його ядра коливаються від 0,8 до 24 км, хоча більшість джерел схиляються до діапазону 15–20 км. Для порівняння, 1I/ʻOumuamua мав розмір близько 100 метрів, а 2I/Borisov – приблизно 1 км. Такий великий розмір робить 3I/ATLAS винятковим і викликає запитання про його походження.

Спостереження, проведені телескопами, зокрема Deep Random Survey у Чилі, Lowell Discovery Telescope в Аризоні та телескопом CFH на Мауна-Кеа, показали, що 3I/ATLAS є активною кометою з комою (хмарою газу й пилу) та коротким льодяним хвостом.

На відміну від попередніх міжзоряних гостей, 3I/ATLAS, ймовірно, походить із товстого диска – регіону нашої галактики, розташованого вище й нижче основної площини. Останні дослідження вказують на наявність значної кількості водяного льоду, який, за оцінками, може бути віком 7–8 мільярдів років, що робить його одним із найдавніших джерел води, відомих астрономам. Тобто цей об’єкт може бути старшим за нашу планету та Сонце на 3,5 млрд років! Також дослідження виявили на 3I/ATLAS органічні молекули, силікати та вуглецеві мінерали, схожі на астероїди з головного поясу між Марсом і Юпітером.

3I/ATLAS рухається надзвичайно швидко – близько 210 000 км/год (58 км/с) і має рекордний ексцентриситет орбіти (тобто наскільки відхиляється від ідеального кола). Мовою математики, ексцентриситет 3I/ATLAS – e=6,15±0,17, у 1I/ʻOumuamua був 1,2, а 2I/Borisov – 3.

Також цікаво, що деякі спостереження не виявили типових газів чи молекул, характерних для кометного хвоста, що додає об’єкту ще більшої загадковості.

Чи може цей об’єкт мати штучне походження

Незвична траєкторія руху 3I/ATLAS, фото: NASA/JPL-CALTECH

Наукова спільнота поки не має єдиної думки щодо природи 3I/ATLAS. Більшість астрономів вважають його міжзоряною кометою, викинутою з іншої зоряної системи. Його склад, зокрема водяний лід, і кометна активність (наявність коми та хвоста) підтверджують цю гіпотезу. Якщо таки підтвердиться ще й давній вік комети, який оцінюють у 7–8 мільярдів років, тоді вивчення її складу може відкрити багато нової інформації про умови формування галактик.

Однак частина астрономів, яка шукає розумних форм життя у Всесвіті (проєкт "Галілео"), відкидає думку, що цей об’єкт є звичайною кометою. Наприклад, Аві Леб із Гарвардського університету, відомий своєю гіпотезою про штучне походження 1I/ʻOumuamua (яке не підтвердилося), тепер разом з однодумцями висунув сміливу теорію (назвавши це "корисною розумовою вправою"), що 3I/ATLAS може бути інопланетним зондом чи космічним апаратом, можливо, навіть створеним ворожою цивілізацією.

Леб звертає увагу на аномалії: незвичайну траєкторію, високу швидкість і великий розмір, а також відсутність типових кометних газів у спектрі об’єкта. Він припускає, що траєкторія 3I/ATLAS ідеально підходить для гравітаційних маневрів, що дозволяють приховано спостерігати за Землею, зокрема через близькі прольоти повз Юпітер, Марс і Венеру в точно визначений час. За розрахунками, випадковість такої орбіти становить всього 0,005%. Тобто, можливо, в об’єкта є штучно налаштована траєкторія руху для виконання своїх завдань по збору інформації з вивчення нашої Сонячної системи.

Ще один важливий момент – об'єкт максимально наблизиться до Сонця 29 жовтня, коли Земля буде на протилежному боці, що унеможливить людям пряме спостереження за ним впродовж майже двох місяців.

"Це може бути зроблено навмисно, щоб уникнути детальних спостережень з наземних телескопів, коли об'єкт найяскравіший або коли якісь його пристрої надсилатимуться на Землю з цієї прихованої точки спостереження", – написав Леб у своєму блозі.

Тобто цей міжзоряний гість, ніби, не хоче дуже афішувати себе, але водночас хоче за нами підглядати... Аві Леб наголошує, якщо його гіпотеза виявиться правильною, тоді людству треба подумати про захист.

"У разі штучного походження, наміри об’єкта можуть бути або доброзичливі, або зловісні. У першому випадку людству нічого не потрібно робити, окрім як чекати прибуття цього міжзоряного посланця з розпростертими обіймами. Саме другий варіант викликає велике занепокоєння", - зауважує дослідник, який нагадує про теорію "Темного лісу", яка пояснює Парадокс Фермі і передбачає, що ворожі цивілізації можуть ховатися, розглядаючи нас як потенційну загрозу, що робить 3I/ATLAS можливим розвідувальним зондом.

Однак інші вчені з якими поговорило популярне наукове видання Live Science, досить скептично ставляться до такої гіпотези Леба, кажучи, що це "нісенітниця". Вони зазначають, що аномалії пов’язані із 3I/ATLAS можна пояснити природними процесами, а відсутність газів у спектрі може бути результатом обмежених даних. Тому науковці підкреслюють, що лише подальші спостереження допоможуть уточнити справжню природу об’єкта. За наявної інформації в них немає сумніву, що це звичайна велика комета, яка має дуже давній вік.

Як пишуть у The Sun, якийсь радіосигнали від об’єкта, якщо він активний, міг би бути вагомим доказом, що вказує на його інопланетне походження. Або ознаки маневрування чи руху свідчили б, що це не просто "космічне сміття" без дому. Пряме наближення до Землі, також могло б натякати на штучний зонд. Та цього всього не видно.

Наразі гіпотеза про штучне походження 3I/ATLAS залишається спекулятивною. Однак вже до кінця року вчені мали б поставити остаточну крапку в цій дискусії, коли телескопи зберуть достатню кількість інформації про нового міжзоряного гостя, який за 2-3 роки покине Сонячну систему і більше сюди не повернеться.

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