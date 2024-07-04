"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні

Що таке Stridsvagn 122 і як він з'явився

Stridsvagn 122 (Strv.122A) – це шведський основний бойовий танк третього покоління, що є ліцензованим німецьким танком "Леопард 2А5", в конструкцію якого були внесені зміни.

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Після того, як на початку 1990-х офіційний Стокгольм відмовився від розробки власних танків, віддавши перевагу іноземній військовій техніці, було оголошено спеціальний конкурс. Його переможцем став німецький Leopard 2A5, який вирішили доопрацювати, врахувавши вимоги Швеції та природні умови цієї країни. Приділивши значну увагу модернізації танка, шведи повністю проігнорували неймінг бойової машини. Замість грізної чи дотепної назви вирішили використати слово Stridsvagn, що зі шведської так і перекладається – "танк".

Перші 29 танків нової моделі зібрали в Німеччині, а потім виробництво перенесли до Швеції. Танки Strv 122 складали до 2002 року, всього виготовивши 120 машин. Кілька разів "стрітсваґени" проходили модернізацію – був покращений протимінний захист, додані нові засоби зв’язку та управління, сумісні з натівськими, танки пристосували для використання в спекотному кліматі тощо.

Чим Stridsvagn 122 відрізняється від Leopard 2A5

Stridsvagn 122 доопрацювали відповідно до особливих вимог шведських сухопутних військ. Танк зберіг загальну архітектуру, але отримав нові системи та засоби, йдеться в матеріалі АрміяInform. Насамперед конструктори працювали над основними бойовими характеристиками – захистом та ефективністю вогню.

"На стадії розробки вихідного проєкту Strv 122 запровадили посилений захист лобової проєкції. Лоб корпусу та башти отримав комбіноване бронювання з вольфрамовими, керамічними та пластиковими елементами", – йдеться в матеріалі.

Після вдосконалення Strv 122 став одним із найзахищеніших сучасних танків. Захист корпусу значно надійніший, ніж у класичних "Леопардах", а знищити шведську модифікацію в лоб з одного пострілу фактично нереально. Крім того, встановлено систему CBRN для захисту від хімічної, біологічної та радіоактивної зброї. Дах захищений від атак з верхньої півсфери, замість фар встановлені прожектори квадратної форми, робочі місця екіпажу обладнані ременями безпеки.

Версія Strv 122B має додатковий захист на днищі, що захищає від протитанкових мін, а також чохли системи Barracuda, що забезпечують маскування, робить танки менш помітними в інфрачервоних спектрах, зменшуючи тепловий слід і захищаючи від нагрівання.

"Озброєння Strv 122 загалом відповідає вихідному "Леопарду-2". Основна 120-мм гармата від Rheinmetall завдовжки у 44 калібрів залишилася на своєму місці: унітарні постріли, як і раніше, вміщені в корпусі та кормовій ніші башти. При цьому використовуються спарений та зенітний кулемети типу Ksp m/94 (шведське позначення німецького MG3) та димові гранатомети GALIX французького виробництва", – пише АрміяInform.

Екіпаж може виявляти, ідентифікувати та фіксувати ціль за допомогою лазерного далекоміра, термографічної камери та калькулятора швидкості/відстані/точності для максимальної влучності. Також передбачена можливість захоплення відразу кількох цілей, що дозволяє танку боротися з численними ворожими машинами без необхідності вручну наводити гармату після кожного пострілу.



Спеціально для Stridsvagn 122 розробили нову систему управління вогнем – кращу, ніж та, що була в Leopard 2A5. Завдяки їй підвищили швидкість та надійність виявлення і розпізнавання цілей з подальшим розрахунком даних для ведення вогню. Також запровадили нові засоби зв’язку.



Змінилися й ходова частина. Танк Strv 122 отримав амортизатори від німецької артилерійської установки PzH 2000. Посилена ходова дозволяє не втрачати маневровість на українському бездоріжжі, попри масивний додатковий бронезахист – Stridsvagn спеціально розробляли так, щоб він міг ефективно працювати в лісистій шведській місцевості.

Технічні характеристики Stridsvagn 122

Довжина корпусу – 7,7 м,

Довжина корпусу з гарматою вперед – 9,67 м,

Ширина – 3,7 м,

Висота – 2,8 м,

Вага – 62 т,

Екіпаж – 4 особи,

Калібр – 120 мм,

Кулемети – 2 х 7,62 мм,

Потужність двигуна – 1500 к.с.,

Швидкість по шосе – 72 км/год,

Запас ходу по шосе – 550 км,

Долає підйом – 30°,

Долає стінку – 1,1 м,

Долає рів – 3 м,

Долає брід – 1,4 м.

Stridsvagn 122 в Україні

Про те, що Швеція може передати свої найкращі танки Україні повідомили на початку 2023 року. Втім тоді міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що "хоча така ймовірність є, підготовка до передачі танків поки не ведеться". У вже через 8 місяців офіційний сайт Збройних сил Швеції повідомив про передачу Україні 10 танків Stridsvagn 122. Зважаючи, що всього країна мала 120 таких бойових машин, то Україна отримала понад 8% шведських Strv 122.



До слова, станом на момент офіційного повідомлення стало відомо, що українські екіпажі не просто завершили навчання на "стрітсваґенах", а шведські танки вже перебували на полі бою.

Загалом українські екіпажі дуже високо оцінювали Stridsvagn 122. Гармана Rheinmetall, що має довжину 44 калібри, в поєднанні з сучасною електронікою веде ефективний вогонь на дистанції до 4 км, тоді як для радянських танків ця відстань в середньому становить 2 км. Крім того, добре навчений та вправний заряджаючий може перезарядити цю гармату лише за 6 секунд, пише Kyiv Post.

Не шкодували компліментів для "стрітсваґена" і у 21-й окремій механізованій бригаді. Саме ця бригада, що вела бої за Кремінну, у 2023 році формувалася з озброєння, переданого Швецією. Йдеться про бронемашини CV 90, САУ Archer і, звісно, танки Strv 122. Командир танкового батальйону 21 ОМБр з позивним "Німець" в телевізійному репортажі так описував шведський танк:

"Кращих від них у світі немає, якщо говорити про певні завдання. Це – "нічний мисливець". В нього потужний тепловізор і потужний нічний приціл. Вони запрограмовані на те, щоб побачити противника до того, як він побачить тебе. І зробити перший постріл раніше, ніж це зробить супротивник", – відзначив військовий здатність Strv 122 швидко виявляти та знищувати ворожу техніку навіть в умовах повної темряви.

Крім того, танки країн НАТО, на відміну від радянських, є безпечнішими та комфортнішими для екіпажу, щоб військові могли зосередитися на бойових діях. При влучанні росіянами екіпажу вдавалося врятуватись, а танк – відновлювали, розповідали у 21 ОМБр.

Ще одна перевага, пояснюють танкісти, перший постріл шведський танк можу зробити "нахолодну". Тоді як у російських машинах потрібно спочатку "розігріти" ствол першим снарядом і лише потім вести прицільний вогонь.

"Було два випадки, коли з відстані 3800 м бронебійним підкаліберним снарядом першим пострілом пробивався Т-72. З першого пострілу – куди дивиться приціл, туди й влучає снаряд", – розповідав "Німець".

Тому російські танкісти зазвичай уникають дуелей зі Stridsvagn 122 – результат протистояння шведського танка, скажімо, із Т-72 спрогнозувати легко.