Швеція може передати Україні танки, які є аналогами Leopard

Про це пише Svenska Dagbladet із посиланням на коментар шведського міністра оборони Пола Йонсона.

"Наразі не ведеться підготовка до передачі танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше", - мовиться в письмовому коментарі міністра виданню.

Також зазначається, на озброєнні в Швеці є близько 120 Stridsvag 122.

Нагадаємо, 19 січня уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90.

А 24 січня повідомлялося, що уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät ("Шведські електромережі") передати Україні обладнання, що необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

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