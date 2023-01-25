Швеція може передати Україні танки, які є аналогами Leopard
Україна може отримати від Швеції основні бойові танки Stridsvagn 122, які є ліцензованими аналогами німецьких "леопардів"
Про це пише Svenska Dagbladet із посиланням на коментар шведського міністра оборони Пола Йонсона.
"Наразі не ведеться підготовка до передачі танків зі Швеції, але не виключено, що це може статися пізніше", - мовиться в письмовому коментарі міністра виданню.
Також зазначається, на озброєнні в Швеці є близько 120 Stridsvag 122.
- Нагадаємо, 19 січня уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90.
- А 24 січня повідомлялося, що уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät ("Шведські електромережі") передати Україні обладнання, що необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.48Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе