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Швидкий, потужний і водночас тихий: все про український дрон SkyKnight 2, яким керують за допомогою штучного інтелекту

5 вересня, 2024 четвер
18:14
Пояснюємо дрон SkyKnight 2

Українські захисники використовують на фронті понад півтори сотні моделей безпілотників. Чимало з них виготовлені в Україні, а деякі зразки, переконують у ЗСУ, переважають за можливостями імпортні дрони. А навчитися керувати, скажімо, українським БпЛА SkyKnight 2 можна лише за тиждень

Зміст

Що таке SkyKnight 2 і як його використовують

SkyKnight 2 (від англ. "Небесний лицар) – це український ударний безпілотник. Він може вражати ціль двома способами – або методом самознищення як дрон-камікадзе, або скидаючи на ціль корисне навантаження в контрольованому маневрі. За словами експерта у сфері робототехніки та безпілотних технологій, співзасновника DroneUA Валерія Яковенка, цей дрон також можуть використовувати для розвідки та наведення артилерії на ворога.

"Дрон опціонально обладнаний модулем mesh-мережі та спеціалізованим польотним ядром з модулем АІ. Максимальне корисне навантаження, яке безпілотник може із собою носити – два з половиною кілограми", – цитує головного інженера SkyKnight 2 Сергія видання АрміяInform.

дрон SkyKnight 2

Фото: armyinform

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах українських "небесних лицарів" у серпні 2023 року, сталося це за пришвидшеною процедурою. 

Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації.

"Щодо часу, то всі процедури зайняли у нас близько місяця. Перед тим, як ми подали документацію щодо отримання допуску до експлуатації до Міноборони, дрон у нас вже був готовий. Згодом ми створили програму методики випробувань спільно з фахівцями Міністерства оборони, провели заводські випробування та отримали відповідні протоколи", – розповідали виробники SkyKnight 2, зазнаючи, що для пришвидшеної процедури зверталися до спеціального органу – Акселератора Міноборони, що супроводжує компанії при оформленні потрібної документації.

SkyKnight 2 – невразливий до ворожих РЕБів

Впровадження модулів штучного інтелекту повинне допомогти дронам протидіяти російським комплексам придушення БПЛА. Навіть якщо через глушіння ворожими засобами радіоелектронної боротьби безпілотник втратить зв'язок, потенційну ціль це не врятує, розповів головний інженер SkyKnight 2. Адже дрон долетить до мети на автоматичному режимі польоту.

"Це коли оператор визначив ціль, яку потрібно вразити, і безпілотник летить до неї в автоматичному режимі, оскільки ним керує вже бортовий комп’ютер. Навіть якщо втрачається зв’язок внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, наш дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі", – пояснив фахівець.

"Оператору допомагатиме технологія штучного інтелекту, яка "бачитиме" ціль і підрулюватиме до неї безпілотник. Така можливість гарантованого доставляння боєзапасу на останніх метрах значно підвищить кількість тих цілей, які уражаються за допомогою українських дронів", – наголосив Валерій Яковенко.

дрон SkyKnight 2

Фото: armyinform

Фахівці компанії-виробника SkyKnight 2 розповідають, що їхня розробка може працювати по цілі навіть якщо та не стоїть на місці. І, звісно, головна відмінність цього дрона — наявність у ньому штучного інтелекту, завдяки чому засоби ворожої окопної РЕБ, антидронові рушниці для SkyKnight 2 не страшні.

"SkyKnight 2 – доволі швидкий, потужний і водночас тихий", – резюмували на офіційному акаунті Міністерства оборони України.

Чи важко навчитися літати на SkyKnight 2

Керувати цим безпілотником легко може навчитися будь-який оператор аналогічних закордонних дронів. Розробники кажуть, що SkyKnight 2 дуже простий у використанні.

"Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко. Тут оператору потрібно вивчити лише ті функції, що ми додали до нашого дрона, який є стабільним, керованим та прогнозованим у польотах. Тож підготувати фахівця на нього можливо достатньо швидко. Навіть якщо оператор зовсім новачок, то навчити його можна за тиждень", – наголосив головний інженер SkyKnight 2 Сергій. 

дрон SkyKnight 2

Фото: armyinform

За його словами, досвідчені оператори підрозділів, у які передають дрони, приїжджаючи на короткий курс про додатковий функціонал, кажуть: "Все просто, доступно та зрозуміло".

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Війна з Росією
безпілотник
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