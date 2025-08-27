Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Пояснюємо В Україні росте захворюваність на Covid-19: як подбати про себе та дітей перед початком навчального року
Ексклюзив

В Україні росте захворюваність на Covid-19: як подбати про себе та дітей перед початком навчального року

Володимир Федорович
27 серпня, 2025 середа
18:30
Пояснюємо

За даними Центру громадського здоров’я з 18 до 24 серпня кількість людей, у яких підтвердили COVID-19, становила 7265 людей, що у 2,1 раза більше порівняно з попереднім тижнем

Зміст

Еспресо пояснить, чи слід непокоїтись через ріст захворюваності, а також як вберегти себе та дітей, які от-от підуть до навчальних закладів.

Центр громадського здоров’я повідомляє, протягом минулого тижня, 18-24 серпня, в Україні Covid-19 підтвердили у 7,2 тис. людей. Цей показник є у більш ніж 2 рази більший, аніж за тиждень до того, коли хворих на цю недугу зафіксували 3,5 тис. 

При цьому, у Центрі наголошують, що у порівнянні з 2024 роком ситуація навіть краща. Адже за чотири тижні 2025 року з 28 липня до 24 серпня зареєстровано 2,6 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік – 12,6 тис. проти 33,5 тис. випадків відповідно.

Поруч із тим, застерігають і про те, що вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. 

"В Україні вона безоплатна. Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення. Додаткові щеплення (раз на 6–12 місяців) рекомендовані людям із ризиком тяжкого перебігу COVID-19", – додають у Центрі громадського здоров’я. 

Чи варто непокоїтись та як вберегтись

Як розповіла у коментарі для Еспресо гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологиня Наталія Іванченко-Тімко, у разі виявлення перших симптомів гострого респіраторного захворювання, в тому числі й Covid-19, дитині та дорослому необхідно залишатися вдома. 

"В жодному випадку не варто відправляти хвору дитину в садочок, чи до школи, чи батькам самим хворим виходити на роботу, що сприяє розповсюдженню вірусу навколишнього середовища інших людей і таким чином зростає число уражених. Якщо ж є необхідність все ж таки вийти в аптеку по ліки чи купити продукти, то варто хворій людині одягнути маску і не наражати на безпеку оточення", – зауважила лікарка.

Що ж до лікування, то застосовувати необхідно лише ті методи, які порадить ваш лікар, ідучи до якого також слід одягнути маску. Також Наталія Тімко рекомендує вживати якомога більше рідини за розрахунком 30 мл на кілограм ваги вашого тіла. Жарознижувальні ж варто використовувати лише ті, які ви та ваш сімейний лікар добре знаєте та неодноразово випробували. 

Попри застереження та ріст захворюваності, епідеміологиня наголошує, що наразі мовиться про типовий сезонний підйом захворюваності, а причин для паніки – немає.

"Чи буде збільшуватися число хворих? Напевно так, особливо є ризик, коли утворюються організовані колективи (з 1 вересня починається навчальний рік, – ред.). Однак, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то, зокрема, на Львівщині захворюваність була в рази більшою торік, ніж зараз. Чому так відбувається, оскільки ще ніби немає періоду похолодання? Ми знаємо, що коронавірус увійшов до складу респіраторних вірусних інфекцій і вже другий рік сезонний підйом захворюваності спостерігається вже наприкінці серпня. Можливо, надалі ми так і далі будемо це відзначати", – вказала медикиня та додала, що для введення обмежувальних заходів наразі немає причин. 

Однак ще раз нагадала, що необхідно згадати про те, коли ви востаннє вакцинувалися. Причиною цього є нові субваріанти штаму Омікрон NB.1.8.1 Nimbus та XFG Stratus, які зараз циркулюють Україною. Останні найважче переносять люди, які мають цукровий діабет, надлишкову вагу, хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи, імунодефіцити, вагітні.

"Тому, власне, варто провакцинуватися від Covid-19. Людям, які ніколи цього не робили, повинні ввести зараз одну дозу, відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів. Іншим, які вже були вакциновані, незалежно від кількості доз в минулому, теж зараз можуть зробити ще одну дозу, аби захистити себе Covid-19", – резюмувала експертка. 

  • Станом на 21 серпня 2025 року найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано в Києві (понад 2 тис. людей), але загалом захворюваність втричі нижча, ніж торік у серпні.
Теги:
Статті
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
лікарі
львівщина
COVID-19
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Автор Роман Яворський
25 серпня, 2025 понедiлок
Десятки тисяч уже на фронті: що таке гвинтівка Sich, якою в українському війську замінюють "калаші"
Київ
+20.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
19:52
Радослав Сікорський
"Очікують не лише фото, а й рішення": Сікорський прокоментував майбутню поїздку Навроцького до Трампа у США
19:43
Резерв+
Міноборони планує зробити переоформлення відстрочок у Резерв+ автоматичним
19:33
Смартфон
Держстат планує провести оцінку чисельності населення України
19:30
Ексклюзив
Ігор Луценко
"Продовження політики ігнорування реальності": військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон
19:28
На фото: Тарас Тополя
Тарас Тополя подав позов проти Безуглої через її слова, що співак "фейково мобілізувався"
19:18
Петер Сіярто
Угорщина каже, що нафтопровід "Дружба" відновить роботу в тестовому режимі 28 серпня
19:14
Ексклюзив
ЗСУ
"Ділянка є доволі активною": Defense Express щодо спростування інформації про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині
18:55
Українська пам’ятна монета, присвячена медикам, перемогла в міжнародному конкурсі "Монета року"
18:42
Олена Зеркаль
Європейські армії замалі для розгортання свого контингенту в Україні, – дипломатка Зеркаль
18:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Ворог намагається просочуватися з усіх боків: 60-та ОМБр про Лиманський напрямок
18:31
Ексклюзив
Олександр Цивінський
БЕБ визначатиме черговість розслідувань за сумами та напрямами діяльності, — Цивінський
18:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
18:16
Безробітні
Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави
18:04
податки
Уряд підтримав законопроєкт про податки на доходи від Bolt, Glovo та інших платформ
18:01
OPINION
Чому Польща має заборонити і свій прапор
17:58
Уряд України
Уряд оголосив конкурс на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області
17:45
суд, санкції
Агент РФ, який на замовлення ФСБ готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років за ґратами
17:44
Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років
17:35
Ексклюзив
мобілізація
У ДПСУ розповіли, коли набере чинності постанова Кабміну та що потрібно для перетину кордону чоловікам віком від 18 до 22 років
17:35
ЗСУ
Від початку доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 76 боєзіткнень,— Генштаб
17:34
Данія
Данія викликала американського посла через інформацію про операції впливу США в Гренландії
17:19
Огляд
Starship із 10-го разу успішно злетів: прорив Маска на шляху до Марса чи лише чергова спроба. Пояснюємо
17:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка
17:10
Аналітика
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Ракетний меч для спецоперацій – коли ми його матимемо
17:04
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер закликала дітей-акторів з "Гаррі Поттера" уникати соцмереж і жити вдома
16:59
У Дію додали функцію реєстрації місця проживання в гуртожитку
16:55
OPINION
Якій Польщі українці безмежно вдячні за солідарність і підтримку
16:31
"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
16:26
Анонс
Премія Василя Стуса 2025
Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня
16:25
ФСБ
У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
16:14
отримати житло
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі
16:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач
16:02
OPINION
Перший скандал Свириденко. Як премʼєрка спалилась на братові, який втік до Британії?
16:01
гривня тисяча гривень
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
15:46
Новини компаній
На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP
15:42
на фото Юлія Свириденко в Данії
Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії
15:41
прикордонний контроль, перетин кордону
Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років
15:32
Оновлено
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV