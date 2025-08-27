В Україні росте захворюваність на Covid-19: як подбати про себе та дітей перед початком навчального року

Еспресо пояснить, чи слід непокоїтись через ріст захворюваності, а також як вберегти себе та дітей, які от-от підуть до навчальних закладів.

Центр громадського здоров’я повідомляє , протягом минулого тижня, 18-24 серпня, в Україні Covid-19 підтвердили у 7,2 тис. людей. Цей показник є у більш ніж 2 рази більший, аніж за тиждень до того, коли хворих на цю недугу зафіксували 3,5 тис.

При цьому, у Центрі наголошують, що у порівнянні з 2024 роком ситуація навіть краща. Адже за чотири тижні 2025 року з 28 липня до 24 серпня зареєстровано 2,6 раза менше випадків захворювання, ніж за аналогічний період торік – 12,6 тис. проти 33,5 тис. випадків відповідно.

Поруч із тим, застерігають і про те, що вакцинація залишається найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19.

"В Україні вона безоплатна. Більшості людей, які досі не вакцинувалися від COVID-19, достатньо отримати одне щеплення. Додаткові щеплення (раз на 6–12 місяців) рекомендовані людям із ризиком тяжкого перебігу COVID-19", – додають у Центрі громадського здоров’я.

Чи варто непокоїтись та як вберегтись

Як розповіла у коментарі для Еспресо гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, лікарка-епідеміологиня Наталія Іванченко-Тімко, у разі виявлення перших симптомів гострого респіраторного захворювання, в тому числі й Covid-19, дитині та дорослому необхідно залишатися вдома.

"В жодному випадку не варто відправляти хвору дитину в садочок, чи до школи, чи батькам самим хворим виходити на роботу, що сприяє розповсюдженню вірусу навколишнього середовища інших людей і таким чином зростає число уражених. Якщо ж є необхідність все ж таки вийти в аптеку по ліки чи купити продукти, то варто хворій людині одягнути маску і не наражати на безпеку оточення", – зауважила лікарка.

Що ж до лікування, то застосовувати необхідно лише ті методи, які порадить ваш лікар, ідучи до якого також слід одягнути маску. Також Наталія Тімко рекомендує вживати якомога більше рідини за розрахунком 30 мл на кілограм ваги вашого тіла. Жарознижувальні ж варто використовувати лише ті, які ви та ваш сімейний лікар добре знаєте та неодноразово випробували.

Попри застереження та ріст захворюваності, епідеміологиня наголошує, що наразі мовиться про типовий сезонний підйом захворюваності, а причин для паніки – немає.

"Чи буде збільшуватися число хворих? Напевно так, особливо є ризик, коли утворюються організовані колективи (з 1 вересня починається навчальний рік, – ред.). Однак, якщо порівнювати з аналогічним періодом попереднього року, то, зокрема, на Львівщині захворюваність була в рази більшою торік, ніж зараз. Чому так відбувається, оскільки ще ніби немає періоду похолодання? Ми знаємо, що коронавірус увійшов до складу респіраторних вірусних інфекцій і вже другий рік сезонний підйом захворюваності спостерігається вже наприкінці серпня. Можливо, надалі ми так і далі будемо це відзначати", – вказала медикиня та додала, що для введення обмежувальних заходів наразі немає причин.

Однак ще раз нагадала, що необхідно згадати про те, коли ви востаннє вакцинувалися. Причиною цього є нові субваріанти штаму Омікрон NB.1.8.1 Nimbus та XFG Stratus, які зараз циркулюють Україною. Останні найважче переносять люди, які мають цукровий діабет, надлишкову вагу, хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи, імунодефіцити, вагітні.

"Тому, власне, варто провакцинуватися від Covid-19. Людям, які ніколи цього не робили, повинні ввести зараз одну дозу, відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів. Іншим, які вже були вакциновані, незалежно від кількості доз в минулому, теж зараз можуть зробити ще одну дозу, аби захистити себе Covid-19", – резюмувала експертка.