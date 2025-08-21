Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
Наразі найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано в Києві (понад 2 тис. людей), але загалом захворюваність втричі нижча, ніж торік у серпні
Про це пише Міністерство охорони здоровʼя.
У столиці зареєстрували найбільше випадків захворювань на ковід (2076) та області (726). На Дніпровщині зафіксували 1469 хворих, на Львівщині – 735.
Загалом підтверджено: 81 випадок субваріанта Stratus, 2 випадки – Nimbus (по одному на Одещині і на Вінниччині).
Акцентується, що зростання кількості випадків захворювання фіксується зараз, у серпні, як і минулого року. Однак у 2024-му кількість хворих була більша на 65%. Так, з початку серпня 2025-го у електронній системі охорони здоров’я офіційно зареєстровано 8714 випадків COVID-19 (1342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), то в серпні 2024-го в цей період було зареєстровано 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримав 3191 пацієнт).
"Субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінують у світі. Це нові мутації штаму "Омікрон". Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин у світі змінюються щосезону", – пояснює МОЗ.
Там також нагадують, що характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, а для Stratus — хриплий голос та охриплість.
- 15 серпня стало відомо, що в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, однак про спалах мова не йде. За минулий тиждень зареєстровано 1197 випадків інфікування, що в кілька разів менше, ніж торік, коли щотижня фіксували понад 10 тис. випадків.
