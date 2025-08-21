English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ

Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2025 четвер
18:40
Здоров'я Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19

Наразі найбільше хворих на COVID-19 зареєстровано в Києві (понад 2 тис. людей), але загалом захворюваність втричі нижча, ніж торік у серпні

Зміст

Про це пише Міністерство охорони здоровʼя.

У столиці зареєстрували найбільше випадків захворювань на ковід (2076) та області (726). На Дніпровщині зафіксували 1469 хворих, на Львівщині – 735. 

Загалом підтверджено: 81 випадок субваріанта Stratus, 2 випадки – Nimbus (по одному на Одещині і на Вінниччині). 

Акцентується, що зростання кількості випадків захворювання фіксується зараз, у серпні, як і минулого року. Однак у 2024-му кількість хворих була більша на 65%. Так, з початку серпня 2025-го у електронній системі охорони здоров’я офіційно зареєстровано 8714 випадків COVID-19 (1342 пацієнти отримали лікування у стаціонарі), то в серпні 2024-го в цей період було зареєстровано 26 451 випадок (лікування у стаціонарі отримав 3191 пацієнт). 

"Субваріант коронавірусу Nimbus (NB.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінують у світі. Це нові мутації штаму "Омікрон". Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин у світі змінюються щосезону", – пояснює МОЗ.

Там також нагадують, що характерним симптомом Nimbus є гострий біль у горлі, а для Stratus — хриплий голос та охриплість.

  • 15 серпня стало відомо, що в Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, однак про спалах мова не йде. За минулий тиждень зареєстровано 1197 випадків інфікування, що в кілька разів менше, ніж торік, коли щотижня фіксували понад 10 тис. випадків.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
львівщина
Дніпропетровщина
новини Києва
Коронавірус
COVID-19
