В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, однак про спалах мова не йде. За минулий тиждень зареєстровано 1197 випадків інфікування, що в кілька разів менше, ніж торік, коли щотижня фіксували понад 10 тис. випадків
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Так, за минулий тиждень зареєстровано 1197 випадків інфікування, що у кілька разів менше, ніж торік, коли щотижня фіксували понад 10 тисяч випадків.
За словами начальника відділу з профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександра Заїки, коронавірус продовжує циркулювати, хоча нинішні штами не викликають тяжких наслідків.
"Ми не говоримо про спалах, а про зростання захворюваності. У групі ризику — люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання серця чи легень. Щеплення від COVID-19 потрібно проводити щороку. В Україні вакцина доступна безкоштовно і є в достатній кількості", — зазначив він.
МОЗ повідомляє, що в країну продовжують постачати дози вакцини, а з вересня буде доступною вакцина Pfizer для дітей від шести місяців.
В.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко уточнив, що в Україні виявлено нові штами — "Стратус" та "Німбус" (субваріанти "Омікрону").
"Вони не викликають тяжкого перебігу хвороби. Найчастіше проявляються як біль у горлі чи хриплість. У молоді нові штами можуть протікати майже безсимптомно, що збільшує ризик поширення вірусу", — пояснив Даниленко.
Фахівці наголошують: при перших симптомах слід звертатися до сімейного лікаря, дотримуватися правил особистої гігієни, користуватися засобами індивідуального захисту та вакцинуватися. Потреби у запровадженні обмежувальних заходів наразі немає.
- 14 серпня в Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу: 38 випадків "Стратус" і 1 — "Німбус". Нині вони домінують у світі.
- Біла Церква
