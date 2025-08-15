Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
Ексклюзив

Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус

Євген Козярін
15 серпня, 2025 п'ятниця
13:16
Здоров'я Коронавірус

Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявила професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, лікар-вірусолог Алла Мироненко.

"До нас з березня 2020 року прийшов коронавірус і за цей час перехворіла основна маса людей, а можливо і все населення, крім дуже маленьких дітей, які ще не встигли стикатися з цим вірусом. Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів", - сказала вона.

Лікарка додала, що це вже дає надію на те, що хвороба не буде перебігати тяжко.

"Це перше. Ну і друге - це те, що взагалі вірус змінюється, цей вірус змінюється досить швидко, утворюється багато мутацій, але він адаптується до організму людини, до імунної системи, тому тяжкий перебіг захворювань зазвичай є лише в групі високого ризику", - підсумувала Мироненко.

Теги:
Коронавірус
Автор Валентин Бадрак
13 серпня, 2025 середа
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
Кім Кон Хі
Автор Світлана Кравченко
13 серпня, 2025 середа
У Південній Кореї заарештували колишню першу леді
Автор Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
Музика Прокоф'єва у "Венздей": в United24 нагадали, що композитор родом з Донеччини в СРСР був "ворогом народу"
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
16:45
З художником і військовим Давидом Чичканом попрощаються 18 серпня на Майдані
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 65 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:37
PR
Сучасні виклики в забезпеченні безпеки майна
16:31
Володимир Зеленський
Час завершувати війну, ставки високі: Зеленський зробив заяву перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці
16:19
Зеленський
Є рішення про додаткове зміцнення Добропільського напрямку на Донеччині, - Зеленський
16:17
Ексклюзив
Зеленський, Путін, Трамп
Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди не має жодного значення, - Портников
16:16
Ексклюзив
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
16:06
Анна Нетребко
Британські депутати, Жадан, Чернов та інші діячі культури закликали Королівську оперу виключити путіністку Нетребко з нового сезону
16:05
OPINION
Аляска – це точно лише початок, а не завершення
16:03
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
15:38
Зеленський і Макрон
Зеленський та Макрон зустрінуться після саміту Трампа й Путіна на Алясці
15:37
Естонія
В Естонії вважають, що РФ активізувала бойові дії, щоб досягти максимальних результатів перед зустріччю Трампа й Путіна
15:17
президент США Дональд Трамп
У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним
15:16
РФ атакувала цивільних під час евакуації зі Слов'янська: поранено рятувальника
14:39
Ексклюзив
Пендзин
Тільки рішення Китаю може поставити економіку РФ в ситуацію, коли не можна буде фінансувати війну, - економіст Пендзин
14:26
ДВРЗ дизайн
У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days
14:00
OPINION
Домінування на морі зміцнює перемовні позиції України
13:56
Ціни на пальне, АЗС
В окупованому Маріуполі пальне подорожчало рекордно за десятиліття: росіяни пояснюють "нестабільністю"
13:49
Шинейд O’Коннор
Про ірландську співачку Шинейд О'Коннор знімуть фільм
13:38
горить рязань
У Рязанській області РФ стався вибух у пороховому цеху заводу "Еластик": є загиблі й постраждалі
13:26
Оновлено
Трамп і Путін
Білий дім оприлюднив порядок денний зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
13:23
ЗРК Patriot
Розвідка США: нові маневрені ракети РФ ускладнюють роботу Patriot в Україні
13:19
Лавров у светрику "СССР"
Лавров прибув на Аляску у светрі з написом "СССР" і сказав, що Росія "представить Трампу чітку позицію"
13:05
"Супермен" зʼявиться онлайн раніше, щоб глядачі встигли подивитися фільм до виходу "Миротворця"
12:42
МЗС України
МЗС: у Польщі взяли під варту громадян України, підозрюваних у вандалізмі
12:27
Ілюстративне фото
Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО
12:10
раша "шедевр"
Перед зустріччю Путіна й Трампа росіяни зняли пропагандистський ролик про зв'язок РФ і США та "спільне майбутнє"
12:10
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський розповів про очікування від зустрічі Трампа й Путіна на Алясці
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
День зустрічі на Алясці: хто прибуває з Путіним і Трампом, поки останній змагається за Нобелівську премію. Акценти світових ЗМІ 15 серпня
12:01
OPINION
Марні надії Кремля на те, що "український фронт рухне"
11:57
штучний інтелект
Штучний інтелект перетворив думки на текст із точністю 74%
11:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
В окремих регіонах РФ скоротили виплати контрактникам через дефіцит бюджету, - ГУР
11:12
В український прокат вийшов фільм про парамедикинь "Куба і Аляска"
11:12
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
"Спробував через життєпис показати всю історію XX століття": історик В'ятрович про нову книгу "Генерал Кук. Біографія покоління УПА"
11:02
Віктор Медведчук
АРМА шукає управителя на майно Медведчука вартістю понад 123 млн грн
10:43
Оновлено
горить Сизранський НПЗ
Сили оборони уразили Сизранський НПЗ у РФ та пункт управління на ТОТ Донеччини
10:41
Аналітика
російські пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет
Що означають залякування “Орєшніком”перед Аляскою
10:32
Netflix випустив трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
10:30
імпорт електроенергії
Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 15 серпня
10:05
OPINION
Для Путіна Аляска як реванш
Більше новин
