Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус
Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів
Про це в ефірі Еспресо заявила професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, лікар-вірусолог Алла Мироненко.
"До нас з березня 2020 року прийшов коронавірус і за цей час перехворіла основна маса людей, а можливо і все населення, крім дуже маленьких дітей, які ще не встигли стикатися з цим вірусом. Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів", - сказала вона.
Лікарка додала, що це вже дає надію на те, що хвороба не буде перебігати тяжко.
"Це перше. Ну і друге - це те, що взагалі вірус змінюється, цей вірус змінюється досить швидко, утворюється багато мутацій, але він адаптується до організму людини, до імунної системи, тому тяжкий перебіг захворювань зазвичай є лише в групі високого ризику", - підсумувала Мироненко.
- 14 серпня в Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу: 38 випадків Stratus і 1 — Nimbus. Нині вони домінують у світі.
