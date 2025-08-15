Більшість людей, а можливо, й всі мають базовий імунітет, - лікар-вірусолог про коронавірус

Про це в ефірі Еспресо заявила професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, лікар-вірусолог Алла Мироненко.

"До нас з березня 2020 року прийшов коронавірус і за цей час перехворіла основна маса людей, а можливо і все населення, крім дуже маленьких дітей, які ще не встигли стикатися з цим вірусом. Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів", - сказала вона.

Лікарка додала, що це вже дає надію на те, що хвороба не буде перебігати тяжко.

"Це перше. Ну і друге - це те, що взагалі вірус змінюється, цей вірус змінюється досить швидко, утворюється багато мутацій, але він адаптується до організму людини, до імунної системи, тому тяжкий перебіг захворювань зазвичай є лише в групі високого ризику", - підсумувала Мироненко.