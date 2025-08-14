В Україні зафіксували нові субваріанти коронавірусу Nimbus та Stratus
В Україні лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу: 38 випадків Stratus і 1 — Nimbus. Нині вони домінують у світі
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
У серпні на Вінниччині зафіксували перший в Україні випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон Nimbus (NB.1.8.1), виявленого завдяки генетичному секвенуванню. Він разом із субваріантом Stratus (XFG) нині домінує у світі. В Україні підтверджено 38 випадків Stratus і 1 — Nimbus.
"Мутації коронавірусу — це природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. Це звична еволюція респіраторних вірусів, саме тому підходи до профілактики та вакцинації, склад вакцин — у світі змінюються щосезону", - пояснили в МОЗ.
Обидва субваріанти швидше поширюються та можуть спричиняти тяжкий перебіг у людей з ослабленим імунітетом, але загалом не є важчими за попередні варіанти. Nimbus часто викликає гострий біль у горлі, Stratus — хриплість голосу. Інші симптоми типові для COVID-19.
ВООЗ відносить їх до варіантів, що потребують моніторингу. Вакцинація, зокрема омікрон-специфічною вакциною, залишається ключовим засобом захисту, особливо для груп ризику.
- Напередодні на Львівщині повідомили про зростання кількості хворих на COVID-19. За останній тиждень в області зафіксували 36 випадків, з них дев'ять госпіталізацій.
