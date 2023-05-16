Ворог отримує точну розвідувальну інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах України. Контроль за роботою стаціонарних відеокамер відсутній.

Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а зі стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу боєприпасів, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт — вхід до квартири, наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе що відбувається.

У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію про характер дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість та тип залучених засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер — це найкращий засіб отримання розвідданих.

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Фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер — це найкращий засіб отримання розвідданих

Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу, така швидкість становить загрозу. Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою.

Величезна проблема державної безпеки — наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.

Величезна проблема державної безпеки — наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер

На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення, це було для нас вигідно, але зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації усіх відеокамер та централізованого контролю їхньої роботи. Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі — це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це має якомога швидше врегульоване на рівні держави.

Ситуація потребує швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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