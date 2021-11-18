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Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: адміністраторку відправили під домашній арешт

18 листопада, 2021 четвер
21:19
Кримінал пожежа

Суд Дніпра відправив під домашній арешт адміністраторку будинку для похилих людей, в якому у пожежі загинули п’ять мешканок

Про це передає  "Радіо Свобода".

Так, Бабушкінський районний суд Дніпра не задовольнив клопотання прокурорів, які наполягали взяти підозрювану під варту. 

Проте, жінку відправили під домашній арешт.

Також стало відомо, що поліцейські вручили підозру власниці приватного центру.

  • Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, у Дніпрі в приватному будинку для людей похилого віку виявили тіла п'ятьох жінок віком від 75 до 89 років. У будинку для похилих людей сталася пожежа.

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Дніпро
пожежа
арешт
домашній арешт
новини Дніпра
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