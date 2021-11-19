Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: няні-санітарці призначили нічний домашній арешт
Няню-санітарку будинку для літніх людей в Дніпрі, де під час пожежі загинули люди, відправили під нічний домашній арешт
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Запобіжний захід жінкці обрав Бабушкінський суд Дніпра ввечері 18 листопада.
Прокуратура просила про тримання жінки під вартою, але суд задовольнив клопотання адвокатів, які наполягали на домашньому арешті.
18 листопада суд відправив адміністраторку закладу під домашній арешт.
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