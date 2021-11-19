Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: няні-санітарці призначили нічний домашній арешт

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



Запобіжний захід жінкці обрав Бабушкінський суд Дніпра ввечері 18 листопада.



Прокуратура просила про тримання жінки під вартою, але суд задовольнив клопотання адвокатів, які наполягали на домашньому арешті.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, у Дніпрі в приватному будинку для людей похилого віку виявили тіла п'ятьох жінок віком від 75 до 89 років, які загинули внаслідок загоряння у будівлі.18 листопада суд відправив адміністраторку закладу під домашній арешт.

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