У кожному суспільстві є свої савонароли.

Якщо якусь думку, наприклад, про винуватість українців у війні шерить багато людей, значить вона зачепила нерв, і в суспільстві є певна частина людей, яка з цим погоджується.

Що не дивно. Вона завжди є.

В психології механізм пошуку причини події (відповіді на питання — хто винен?) називають атрибуцією, навіть каузальною атрибуцією.

Ця атрибуція буває трьох видів — по об'єкту, по суб'єкту, по умовах.

Простіше.

Якщо я вдарилась боляче об стіл, то це тому, що: а) я дура неуважна; б) стіл сволота, стоїть, де не треба; в) день такий дурний.

"Українці самі винні" - це атрибуція по суб'єкту, по самому собі, але не зовсім.

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(Ще винні можуть бути наші вороги, або наші друзі, й власне це кінцевий набір атрибуцій по суб'єкту і він увесь явлений в українському суспільстві).

Є ті, хто вважає винними у війні ворогів-росіян, ті, хто вважає винними друзів-європейців, ну, й ті, в кого українці самі винні. Куди ж без них.

Але що нам з психологічної точки зору дає позиція "українці самі винні"?

Ілюзію контролю, бо якщо ми самі винні, то значить ми контролюємо покарання за вину — виправимося ми — закінчиться війна,

Це позиція, яка частково заспокоює та зменшує рівень тривоги.

Але водночас позиція "українці самі винні" - є позицією виключення, бо винні завжди якісь інші абстрактні українці, а не я, який ототожнюється з безгрішним автором.

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Хто завгодно, але не я — краду, корупціонер, поганець і тим самим магічно притягує кару

Тож ми отримуємо складену психологічну реакцію, де, з одного боку, в частки аудиторії, що підтримує таку каузальну атрибуцію, з'являється ілюзія контролю над подіями, а з іншого — власна індульгенція - "винен точно не я, а оті погані українці".

Зниження тривоги, підсилення відчуття хорошого Я, фіксація моральної позиції

Хороша новина — цієї категорії людей зазвичай менше, чим інших, бо є феномен позитивного ставлення до власного Я, який зрештою перемагає.

Джерело

Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог

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