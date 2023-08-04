Позиція "українці самі винні" дає нам ілюзію контролю
Це позиція, яка частково заспокоює та зменшує рівень тривоги
У кожному суспільстві є свої савонароли.
Якщо якусь думку, наприклад, про винуватість українців у війні шерить багато людей, значить вона зачепила нерв, і в суспільстві є певна частина людей, яка з цим погоджується.
Що не дивно. Вона завжди є.
В психології механізм пошуку причини події (відповіді на питання — хто винен?) називають атрибуцією, навіть каузальною атрибуцією.
Ця атрибуція буває трьох видів — по об'єкту, по суб'єкту, по умовах.
Простіше.
Якщо я вдарилась боляче об стіл, то це тому, що: а) я дура неуважна; б) стіл сволота, стоїть, де не треба; в) день такий дурний.
"Українці самі винні" - це атрибуція по суб'єкту, по самому собі, але не зовсім.
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(Ще винні можуть бути наші вороги, або наші друзі, й власне це кінцевий набір атрибуцій по суб'єкту і він увесь явлений в українському суспільстві).
Є ті, хто вважає винними у війні ворогів-росіян, ті, хто вважає винними друзів-європейців, ну, й ті, в кого українці самі винні. Куди ж без них.
Але що нам з психологічної точки зору дає позиція "українці самі винні"?
Ілюзію контролю, бо якщо ми самі винні, то значить ми контролюємо покарання за вину — виправимося ми — закінчиться війна,
Це позиція, яка частково заспокоює та зменшує рівень тривоги.
Але водночас позиція "українці самі винні" - є позицією виключення, бо винні завжди якісь інші абстрактні українці, а не я, який ототожнюється з безгрішним автором.
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Хто завгодно, але не я — краду, корупціонер, поганець і тим самим магічно притягує кару
Тож ми отримуємо складену психологічну реакцію, де, з одного боку, в частки аудиторії, що підтримує таку каузальну атрибуцію, з'являється ілюзія контролю над подіями, а з іншого — власна індульгенція - "винен точно не я, а оті погані українці".
Зниження тривоги, підсилення відчуття хорошого Я, фіксація моральної позиції
Хороша новина — цієї категорії людей зазвичай менше, чим інших, бо є феномен позитивного ставлення до власного Я, який зрештою перемагає.
Про авторку: Ольга Духнич, соціальний психолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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