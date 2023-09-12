ППО, артилерія, техніка: Зеленський повідомив про підготовку посилення допомоги від Німеччини

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Готуємо посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини. ППО, артилерія, техніка. Те, про що домовлялися з канцлером Шольцом. Те, про що сьогодні говорили з міністром закордонних справ Німеччини Бербок – вона була з візитом в Україні, зустрівся з нею сьогодні в Києві. Дуже важливо, що партнери чують потреби нашої держави, наших воїнів, захисту нашої енергетики. Я впевнений - буде результат", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що відбувається просування щодо додаткових систем ППО і з іншими партнерами.

Крім того, Зеленський повідомив про нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, першим його заступником Олександром Павлюком та віцепрем'єром Михайлом Федоровим щодо забезпечення українських військових.

"Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на "нулі". Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає", - сказав Зеленський.

Також президент прокоментував удари РФ по містах України.

"Сьогодні від ранку різні українські міста, області зазнали російських ударів. Нікополь – жорстокі російські обстріли, артилерія. Очаків Миколаївської області, Херсон та інші міста й села Херсонщини, Пологівський район Запорізької області, Донеччина. Покровський район, Бахмутський, Волноваський та інші. Харківщина. Чернігівщина, Сумщина. Кривий Ріг – ракетний удар. Черговий наліт "шахедів". Коли на частині території нашої держави тиша й відносний спокій, ми маємо завжди пам'ятати про ту нашу землю, про ті наші міста й села, які майже постійно під вогнем. Хоч сьогодні вже й 565-й день цієї війни, ми всі, кожен і кожна в Україні, маємо бути зосереджені на обороні держави так само, як і в перші дні", - наголосив Зеленський.