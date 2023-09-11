РФ атакувала центр села на Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю
Близько обіду 11 вересня ворог атакував центр села Кізомис у Білозерській селищній громаді Херсонської області. Через обстріли пошкоджено адміністративну будівлю
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російська армія атакувала центральну частину села Кізомис", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що близько 12:40 зафіксовано чотири прильоти по населеному пункту на Херсонщині.
Рашисти поцілили в адмінбудівлю, там пошкоджена покрівля, вибуховою хвилею та уламками вибито вікна та двері.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
О 12:25 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав про обстріл обласного центра.
"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює центр Херсона та прибережні райони", - написав очільник адміністрації.
- 8 вересня російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, 4 постраждали.
- 9 вересня російські терористи атакували селище Сонячне Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
- Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Ще вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка.
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