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Головна Війна з Росією РФ атакувала центр села на Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю

РФ атакувала центр села на Херсонщині: пошкоджено адмінбудівлю

11 вересня, 2023 понедiлок
13:16
Війна з Росією обстрілял Херсонщини

Близько обіду 11 вересня ворог атакував центр села Кізомис у Білозерській селищній громаді Херсонської області. Через обстріли пошкоджено адміністративну будівлю

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російська армія атакувала центральну частину села Кізомис", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що близько 12:40 зафіксовано чотири прильоти по населеному пункту на Херсонщині.

Рашисти поцілили в адмінбудівлю, там пошкоджена покрівля, вибуховою хвилею та уламками вибито вікна та двері.

Постраждалих серед місцевих жителів немає.

О 12:25 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав про обстріл обласного центра.

"Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює центр Херсона та прибережні райони", - написав очільник адміністрації.

  • 8 вересня російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, 4 постраждали.
  • 9 вересня російські терористи атакували селище Сонячне Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
  • Вчора зранку ворог атакував середмістя Херсона, окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. Також обстріляли й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Ще вчора окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна жінка. 
  • За минулу добу по області противник здійснив 57 обстрілів, з них 4 - по місту Херсон. Окупанти поцілили у райони 26 населених пунктів області, територію та будівлі навчального закладу й одного з підрозділів ДСНС, об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні, а також вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.
Новини
російська армія
Херсонщина
окупанти
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