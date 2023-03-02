Про це у фейсбук повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80%. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними і компетентними", - зазначив генерал-лейтенант.

Він додав, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу. Тому ЗСУ аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні.