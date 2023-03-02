ППО України збиває понад 80% російських ракет і працює над вдосконаленням, - генерал Наєв
Українська протиповітряна оборона збиває 80% російських ракет – ЗСУ аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення
Про це у фейсбук повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.
"На даний час відсоток збиття ракет дуже змінився і дорівнює 80%. І навіть більше в окремих випадках. Наші фахівці протиповітряної оборони стали більш професійними і компетентними", - зазначив генерал-лейтенант.
Він додав, що ворог змінює свою тактику та способи застосування засобів повітряного нападу. Тому ЗСУ аналізують кожну атаку ворога і приймають відповідні рішення, щоб стійкість протиповітряної оборони була на найвищому рівні.
- Нагадаємо, напередодні у Пентагоні заявили, що завершують підготовку персоналу та оснащення першої української батареї Patriot.
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