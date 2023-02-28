У Пентагоні заявили, що завершують підготовку персоналу та оснащення першої української батареї Patriot
Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу, що Сполучені Штати та їхні союзники вже підготували понад 4 000 українських військових, зокрема, незабаром має завершитися навчання українців на системах Patriot
Про це повідомляє CNN.
"Колективні навчання тривають по всій Європі і різко збільшують українські об'єднані збройні формування. Загалом, з січня американські військові підготували понад 1000 українців, в результаті чого загальна кількість підготовлених Сполученими Штатами військовослужбовців становить понад 4 тис.", - сказав генерал-лейтенант Дуглас Сімс II, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Американські військові також тренують українців на ракетному комплексі Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і Сімс оголосив, що тренування незабаром завершиться.
"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої української батареї Patriot", - повідомив комітету Сімс.
Це перший раз, коли Пентагон уточнив, коли може завершитися навчання.
"Ми впевнені, що українці будуть використовувати Patriot з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями протиповітряної оборони", - додав Сімс.
- 21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.
- У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців
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