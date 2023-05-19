ППО збила 2 дрони на Дніпропетровщині
Ввечері п'ятниці, 19 травня, українська ППО спрацювала в Дніпропетровській області
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"ППО - потужна підтримка області", - пише Лисак.
Повітряна тривога тривала у Дніпропетровській області в період з 21:25 до 21:43. Моніторингові ресурси повідомляли, що область атакують БПЛА.
В ОВА відзвітували про ліквідацію двох повітряних цілей.
У повітряному командуванні "Схід" підтвердили інформацію про збиття двох БПЛА.
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