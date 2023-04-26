ППО збила 6 безпілотників над Херсонщиною
У середу, 26 квітня, українська ППО збила 6 російських безпілотників над Херсонською областю
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Воїнами мобільних вогневих груп повітряного командування "Південь" знищено шість ворожих безпілотних літальних апаратів: 5 - ударних БПЛА "Ланцет" та один "Мерлін-ВР", - пише Командування.
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