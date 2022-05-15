ППО збила ракету, що летіла у напрямку Кропивницького
Під час повітряної тривоги під ранок 15 травня 2022 року мешканці Кіровоградської області чули звуки вибухів
Подробиці на своїй сторінці навів очільник обласної ОВА Андрій Райкович.
"Під ранок в Олександрійському районі, силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького", - написав він на фейсбук-сторінці.
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За словами Райковича, наразі у громадах області станом на ранок ситуація спокійна і контрольована.
- Нагадаємо, теж ранком 15 травня чотири крилаті ракети російських окупантів влучили в об‘єкт військової інфраструктури, неподалік кордону з Польщею, у Яворівському районі Львівської області. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, об‘єкт повністю зруйновано.
- Як попередньо заявляють у ЗС, запуск цих ракет імовірно здійснювався Росією з підводних човнів.
- Загалом по згаданому об'єкту на Львівщині було випущено 6 ракет: 4 - влучили, 2 - знешкоджено українською ППО.
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