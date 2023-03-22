ППО збила російський безпілотник "Орлан-10" на півночі України
У середу, 22 березня, українська ППО знищила російський безпілотник "Орлан-10" над Сіверщиною
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Воїни Сил оборони Сіверщини в зоні відповідальності знищили ворожий БПЛА, попередньо "Орлан-10", - пише командування.
- Увечері 21 березня російські винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря по Одеській області. Дві ракети збили сили ППО. Ще одна ракета влучила в будівлю монастиря УПЦ МП, є поранені.
- У ніч з 21 на 22 березня ППО також спрацювала у Київській області та на Житомирщині.
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