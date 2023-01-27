ППО збила російський штурмовик Су-25 на східному напрямку
Сьогодні, 27 січня, українська ППО знищила російський штурмовик Су-25
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"На східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
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