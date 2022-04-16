ППО збили над Запоріжжям дві ворожі ракети, від уламків постраждала жінка, – ОВА
Сили ППО 16 квітня збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували до лікарні
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Під час повітряної тривоги в одному з районів Запоріжжя сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, засобами ППО було збито дві ворожі ракети, уламки яких впали у житловому кварталі. Від вибуху у будинках повилітали вікна", – йдеться в повідомленні.
Наразі масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюються. За попередніми даними, від уламків скла постраждала жінка 29 років. Медики повідомили, що загрози для її життя немає.
Також пошкоджено один приватний житловий будинок та припаркований біля нього автомобіль.
- 15 квітня окупанти з артилерії обстріляли Василівку на Запоріжжі, унаслідок чого одна людина загинула, п'ятеро постраждали, знищено магазин і пошкоджено житлові будинки.
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