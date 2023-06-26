Про це звітують Повітряні сили.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БПЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотниками невстановленого типу (імовірно, ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".