ППО знищила два "калібри" і сім "шахедів" під час нічної атаки ворожих військ
Уночі 26 червня російські окупанти атакували Україну переважно з південного напрямку крилатими ракетами й дронами, проте українським силам ППО вдалося знищити два "калібри" і сім "шахедів"
Про це звітують Повітряні сили.
"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БПЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.
Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотниками невстановленого типу (імовірно, ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
- Уночі на 26 червня жителі Одеської області чули вибухи, працювала протиповітряна оборона, збила 5 "шахедів" і 2 ракети. Натомість одна ракета влучила в складське приміщення.
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