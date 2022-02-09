"Прагнутимуть поставити в один ряд корупціонерів-"слуг" і Порошенка": експерт спрогнозував піар-стратегію партії влади

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Під час ребрендингу, це буде один із піар ходів - очищення. Показово кількох нардепів виключать, кількох десь закриють, щоб показати "Дивіться, ми ставимось до своїх так само, як і до чужих". І будуть намагатися поставити в ряд корупціонерів із "Слуг Народу" і Порошенко", - сказав Бобиренко.



На думку експерта, влада буде намагатися поставити в один ряд всіх поганих.



"Є наші погані, а є не наші погані. Це буде однією із стратегій. Думаю, Трухіна намагатимуться врятувати, тому що він возив касу. Вони не здадуть тих, хто переводить гроші в готівку, хто розкладає

по конвертах і роздає монобільшості. Своїх вони не будут чіпати, тільки явно спалених", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 січня 2022 детективи НАБУ затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Детективи НАБУ затримали під час отримання хабара голову комісії Київради з підприємництва та благоустрою депутата міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабара в 1 млн 260 тис. грн.