"Прагнутимуть поставити в один ряд корупціонерів-"слуг" і Порошенка": експерт спрогнозував піар-стратегію партії влади
Експерт Віктор Бобиренко вважає, що в рамках ребрендингу "Слуги народу" влада може притягнути до відповідальності декількох своїх соратників
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Під час ребрендингу, це буде один із піар ходів - очищення. Показово кількох нардепів виключать, кількох десь закриють, щоб показати "Дивіться, ми ставимось до своїх так само, як і до чужих". І будуть намагатися поставити в ряд корупціонерів із "Слуг Народу" і Порошенко", - сказав Бобиренко.
На думку експерта, влада буде намагатися поставити в один ряд всіх поганих.
"Є наші погані, а є не наші погані. Це буде однією із стратегій. Думаю, Трухіна намагатимуться врятувати, тому що він возив касу. Вони не здадуть тих, хто переводить гроші в готівку, хто розкладає
по конвертах і роздає монобільшості. Своїх вони не будут чіпати, тільки явно спалених", - підсумував він.
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