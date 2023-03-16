Практично без опадів і рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на 17 березня від Наталки Діденко
Синоптик Наталка Діденко прогнозує у п'ятницю 17 березня рвучкий вітер, по всій території України практично без опадів
Про це інформує Наталка Діденко.
Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1-6 градусів.
На півночі від 2 тепла до 2 морозу.
Схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується +3+5, місцями навіть до +7 градусів.
Вдень "мінуси" затихнуть, очікується +4+9 градусів, на півдні Одещини, в Криму та Приазов'ї +8+12 градусів.
Дощ, ймовірно з мокрим снігом, передбачається найближчої ночі та завтра вранці в східних областях, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі з районами.
Вдень практично повсюди в Україні - без опадів.
У Києві 17 березня опадів не очікується. Вітер - з північного заходу, залишається рвучким.
Поки що в столиці буде холоднувато: вночі від 2 тепла до 2 морозу, вдень у п'ятницю до +7 градусів.
Субота - холодна, але суха. Неділя - вже тепліша та ще й з сонцем.
У понеділок - аж до +11+13 градусів, а у вівторок прийде дощ.
Із середини наступного тижня - розкішне тепло, до +14+19 градусів.
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