Про це інформує Наталка Діденко.

Найближчої ночі морози становитимуть у західних областях України -1-6 градусів.

На півночі від 2 тепла до 2 морозу.

Схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується +3+5, місцями навіть до +7 градусів.

Вдень "мінуси" затихнуть, очікується +4+9 градусів, на півдні Одещини, в Криму та Приазов'ї +8+12 градусів.

Дощ, ймовірно з мокрим снігом, передбачається найближчої ночі та завтра вранці в східних областях, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та у Дніпрі з районами.

Вдень практично повсюди в Україні - без опадів.

У Києві 17 березня опадів не очікується. Вітер - з північного заходу, залишається рвучким.

Поки що в столиці буде холоднувато: вночі від 2 тепла до 2 морозу, вдень у п'ятницю до +7 градусів.

Субота - холодна, але суха. Неділя - вже тепліша та ще й з сонцем.

У понеділок - аж до +11+13 градусів, а у вівторок прийде дощ.

Із середини наступного тижня - розкішне тепло, до +14+19 градусів.