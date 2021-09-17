Практично скасування Мінських угод з боку РФ, - Арестович про залучення жителів ОРДЛО до виборів у Держдуму
Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що залучення жителів окупованого Донбасу до виборів до Держдуми РФ - це скасування Мінських угод із боку Росії
Про це він заявив у ефірі одного із телеканалів, передає НВ.
"Це грубе порушення міжнародного права, права України та практично скасування Мінських угод із російської сторони. Більш руйнівного процесу, який руйнує Мінські угоди важко собі уявити", - заявив Арестович.
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Він не виключив, що ООС можна завершити військовим шляхом.
"Наприклад, одного разу Путін захворіє сильно, й у нас буде 3-5 днів на вирішення цього питання", - заявив Арестович.
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